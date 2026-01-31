聽新聞
0:00 / 0:00

兒少用社群媒體 疏導而非禁止

聯合報／ 李芳遠／國中教師（台南市）

法國國民議會日前通過法案，禁止十五歲以下兒童與青少年使用社群媒體，理由直指閱讀量下降、睡眠不足、運動減少，以及因社群比較而加劇的心理壓力。這項政策引發高度爭議，也讓人不禁思考：台灣是否適合跟進？

近年校園網路霸凌事件層出不窮，短影音的高度成癮設計，也明顯衝擊學生的專注力與睡眠品質。第一線教師與家長普遍感受到，孩子「手機不離身」、情緒起伏變大、靜下心閱讀的能力下滑。從保護未成年人身心健康的角度出發，政府若完全放任，確實說不過去。

然而，台灣若直接複製法國或澳洲的「全面年齡禁令」，恐怕弊大於利。其一，社群媒體早已成為青少年接觸資訊、參與公共議題、建立人際網絡的重要管道，粗暴禁止，容易壓縮其資訊權與表達權。其二，在技術與法制尚未成熟的情況下，年齡驗證勢必流於形式，反而迫使孩子用假帳號、地下化使用，讓風險更難被看見與介入。

更關鍵的是，台灣目前最大問題，恐怕在於「平台幾乎不用負責」。暴力、性暗示、自殘等內容，可輕易透過演算法推送給未成年人。

與其急著立法全面禁止，可以先這樣做。首先，加重平台責任：明確要求社群平台對未成年帳號採取最高等級的內容過濾，限制成癮式推播，並對違規行為設立實質罰則；其次，從校園場域先行管理：比起全面禁網，校園內限制手機與社群使用，更具可行性，也能讓孩子在學習與社交之間建立清楚界線；最後，與其只教孩子「不要用」，不如教他們辨識風險、理解演算法、學會自我管理。

社群媒體不是洪水猛獸，但對尚未成熟的心智而言確實存在風險。台灣不必急著照抄禁令版本，也不能繼續假裝問題不存在。真正重要的，是在「保護」與「自由」之間，替孩子撐出一條負責任的大人之路。

延伸閱讀

神經科醫師點名傷腦習慣 不戒恐「打亂神經系統」

烏克蘭與SpaceX合作 阻俄羅斯以星鏈操控無人機

短影音影響前額葉、兒少記憶力恐變差 教育部學術網路禁連6大App

伍思凱兒伍諒遭爆餵毒騙砲！本人親上火線回應了「太瞎」直喊告

相關新聞

「沒有下次」的川普 讓台有「更多下次」？

民粹政客往往只在乎下一次選舉，但如果「沒有下次」，他們會怎麼做？

川普大砲護美元 全球池魚之殃

美國總統川普近日在社群平台發文，呼籲伊朗盡速「回到談判桌」，否則「下次襲擊將更慘烈」。美軍似乎箭在弦上，但美國為什麼要打...

施凱爾訪陸 我應認清時勢

英國首相施凱爾訪問大陸，與中共國家主席習近平相見歡，雙方同意發展長期穩定的全面戰略夥伴關係、恢復舉行「中英高級別安全對話...

美又施壓韓 我應更警惕

赴美關稅談判的台灣代表團回國號稱圓滿達成任務，在國內引發不少爭議。由於這是一件需要較長時間才能看到結果的談判，究竟成功或...

總預算僵局 因制度崩解

朝野缺乏互信，不思和解；本年度總預算案與國防特別條例及特別預算審議，立院本會期昨天結束仍未付委，預期下會期開議才能討論，...

微型電動二輪車成不定時炸彈

根據新北市政府的統計，去年一至十月微型電動二輪車取締的違規案件高達四千九百餘件，比前年同期增加了將近六成。由於微型電動二...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。