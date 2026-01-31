兒少用社群媒體 疏導而非禁止

法國國民議會日前通過法案，禁止十五歲以下兒童與青少年使用社群媒體，理由直指閱讀量下降、睡眠不足、運動減少，以及因社群比較而加劇的心理壓力。這項政策引發高度爭議，也讓人不禁思考：台灣是否適合跟進？

近年校園網路霸凌事件層出不窮，短影音的高度成癮設計，也明顯衝擊學生的專注力與睡眠品質。第一線教師與家長普遍感受到，孩子「手機不離身」、情緒起伏變大、靜下心閱讀的能力下滑。從保護未成年人身心健康的角度出發，政府若完全放任，確實說不過去。

然而，台灣若直接複製法國或澳洲的「全面年齡禁令」，恐怕弊大於利。其一，社群媒體早已成為青少年接觸資訊、參與公共議題、建立人際網絡的重要管道，粗暴禁止，容易壓縮其資訊權與表達權。其二，在技術與法制尚未成熟的情況下，年齡驗證勢必流於形式，反而迫使孩子用假帳號、地下化使用，讓風險更難被看見與介入。

更關鍵的是，台灣目前最大問題，恐怕在於「平台幾乎不用負責」。暴力、性暗示、自殘等內容，可輕易透過演算法推送給未成年人。

與其急著立法全面禁止，可以先這樣做。首先，加重平台責任：明確要求社群平台對未成年帳號採取最高等級的內容過濾，限制成癮式推播，並對違規行為設立實質罰則；其次，從校園場域先行管理：比起全面禁網，校園內限制手機與社群使用，更具可行性，也能讓孩子在學習與社交之間建立清楚界線；最後，與其只教孩子「不要用」，不如教他們辨識風險、理解演算法、學會自我管理。

社群媒體不是洪水猛獸，但對尚未成熟的心智而言確實存在風險。台灣不必急著照抄禁令版本，也不能繼續假裝問題不存在。真正重要的，是在「保護」與「自由」之間，替孩子撐出一條負責任的大人之路。