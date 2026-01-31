聽新聞
微型電動二輪車成不定時炸彈

聯合報／ 陳宏煇／大學生輔人員（新北市）
微型電動二輪車。本報資料照片
微型電動二輪車。本報資料照片

根據新北市政府的統計，去年一至十月微型電動二輪車取締的違規案件高達四千九百餘件，比前年同期增加了將近六成。由於微型電動二輪車不需要駕照、價格便宜，因此吸引許多外籍移工與學生的使用，但使用者往往缺乏交通規則認知，因而成為馬路上一個個的不定時炸彈。

筆者經常假日陪同內人返回台中清水娘家，馬路上隨處可見外籍移工騎著微型電動二輪車雙載到處「趴趴走」，他們多數騎乘的速度都相當快，也沒有佩戴安全帽，部分甚至沒有掛車牌，且不遵守交通規則，讓經過的行人總是提心吊膽的。

筆者認為，微型電動二輪車介於機車與自行車間，雖然限速在每小時廿五公里以下，但因不需要考照，外籍移工或學生不諳交通規則，稍一不慎便可能造成交通事故，以新北市去年上半年的統計為例，單一縣市即有四一六八人受傷，其中十三至十七歲的未成年人死傷人數高達一千三百餘人，占三分之一，顯示微型電動二輪車亟待有效的管理。

筆者建議，微型電動二輪車為動力機具，且十四歲以上即可騎乘，交通部應將其比照輕型機車納入考驗管理，例如學生可藉由國中童軍課程教授並考試，而外籍移工則可藉由廠方外聘翻譯協助講授與考試，唯有讓學生與外籍移工能夠明瞭並遵守相關法規與交通規則，避免騎乘微型電動二輪車時橫衝直撞，才能有效減少不必要的傷亡。

