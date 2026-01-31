總預算僵局 因制度崩解

朝野缺乏互信，不思和解；本年度總預算案與國防特別條例及特別預算審議，立院本會期昨天結束仍未付委，預期下會期開議才能討論，賴總統數度呼籲應儘速通過，預算立院卡關，析論深層原因，制度被掏空才是真問題。

年度總預算依法係由行政院彙整中央各部會歲出歲入，送立法院審議通過才能執行，此一制度設計，目的在於確保國家施政方向、資源配置與民主監督能夠相互扣合。

預算不是單純的會計數字，而是施政計畫的具體化。依長期憲政慣例，行政院長應先向立法院提出年度施政方針與施政計畫，預算據以編列；重大政策與建設，亦應透過整體規畫與排序，由經建會（現國發會）就國家有限資源進行評估，確立施政優先順序。然而，近年來這套制度邏輯卻逐漸崩解，國家整體施政藍圖日益模糊。

取而代之的，是大量以「特別條例、特別預算」方式處理重大支出，屬於經常性、可預期的支出，也被納入特別預算，前瞻建設計畫，或金額龐大的國防支出，皆以跨年度、跨屆次方式框列多年預算，實質上切割並掏空了年度總預算應有的整體性與比較基準。使立法院及審計部門難以逐年、逐項檢驗政策成效。

當行政機關得以「邊走邊編、邊用邊調」，執行、濫用裁量權，預算自然淪為政治操作工具。資源配置不再依施政優先，而取決於政治考量；監督機制被弱化，責任邊界日益模糊，制度性風險隨之升高。貪汙、浪費與預算分配不公是制度設計縱容失控的必然結果。

行政部門將預算僵局歸咎於立法院審查「卡關」，顯然本末倒置。立法院嚴格審議，正是彌補行政規畫不足最後一道防線，而非預算失靈元兇。真正問題，是在行政權是否願意完整規畫與說明並承擔執行績效責任。

要走出年度預算年年僵局，制度必須回歸正軌。第一，行政院應在編列預算前，完整提出年度整體施政計畫，並就重大政策與計畫，向立法院充分溝通與說明。第二，特別預算應回歸例外原則，嚴格限定於不可預期，國防緊急設施或戰爭，國家經濟重大變故、重大災變，避免常態化侵蝕年度總預算。第三，立法院則應聚焦實質審查與績效追蹤而非背書，使預算回到理性監督，盼朝野能和解非政治對抗，為國家共創未來。

預算非政治武器，而是治理能力的試金石。制度若不復位，納稅人的每一分錢，終將在失靈的預算機制中悄然流失。