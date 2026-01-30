美關稅若違法 川普有何備案？

美國聯邦最高法院的川普關稅訴訟並未在本周一宣判，據聞下次可能時間是在二月廿日甚或數月之後。現在各界關心的是，若判違法台灣是否就此解脫？宣判前是否不用急著與美國簽署貿易協定？此種分析的必要基礎工作，就是盤點川普還有那些法律備案。

本件一審與二審法院都判定，川普這一年的關稅行政命令，因為超出一九七七年國際緊急經濟權限法的授權範圍而違法無效；但如果最高法院維持原判即川普敗訴，也不表示川普就無計可施了。

首先，川普關稅有些是依據貿易擴張法第二三二條針對鋼鋁等物品所徵收者，此部分並不會受此判決影響。此法係授權總統在認定某些物品的進口會威脅到國家安全時，可以「調整」其進口數量，而聯邦最高法院曾經判定此「調整」包括收費措施，所以川普是有可能依此法增列「威脅國安」物品項目。

此外，貿易法第一一二條授權總統，在美國出現嚴重收支赤字時，可以對所有進口物品徵收最多百分之十五的關稅。此措施至多為期一百五十天，但國會可立法同意延長。此條文的合憲與合法性，已被這次的一二審在判決理由中所肯定。但此法還有一個「無歧視原則」條款，亦即，應對所有國家與所有物品一律課相同之關稅，除非符合某些特定例外。這個限制，對於川普拿關稅來「教訓」某些不聽話的特定國家，多少會礙手礙腳。

其次，貿易法第二○一條授權總統，在某項產品的進口威脅到本土相同產品之製造業者時，得為必要之措施（包含關稅和配額），其稅率上限是百分之五十，期間最長四年，得延長一次。

川普曾在其第一任時依此法對太陽能板、模組和洗衣機課徵關稅，此任期則尚未援引此法。

接著，貿易法第三○一條授權美國貿易代表署，在外國違反貿易協定或不當妨害美國商業利益時，得對該國物品課徵無上限之關稅等措施（最長四年，得延長）。川普此任期有依此法對中國、巴西等國家啟動調查，但尚未具體徵收關稅。

最後，一九三○年關稅法第三三八條授權總統針對「歧視」（徵收不合理的費用，以及足以降低競爭力的任何管制）美國商品的國家的物品加徵最高百分之五十的關稅。此法案從一九四○年代以後就未被引用過。

以上五個備用法案各有前提要件，而且有的只能針對特定國家或特定產品，有的雖可以針對所有國家的所有產品但有稅率上限和期間限制。所以每個國家，都要從自己的經貿特性去判斷這些備案對本國的影響為何，才能擬訂出最佳的談判策略。

對川普來說，關稅手段除了增加國家收入之外，最大功能就是做為政經軍事談判的要脅手段，美國聯邦最高法院如果禁止總統無條件無上限地徵收關稅，關稅的槓桿作用會大打折扣，這才是川普最大的痛處。