讓善行成台灣最美的風景

張文的「仇視社會」暴行，曾讓台灣「社會戾氣」暴增，徒增社會不安。所幸，教育界近日出現一則正向新聞，令人振奮！高雄某國中生牽著腳踏車默默護送一名身障人士過大馬路，這幅溫馨畫面透過社群媒體被瘋狂轉發，令國人感動。對此，筆者提出幾點看法。

首先，「台灣最美的風景，是人」，至今未變！這名國中生事後謙虛表示，當時只想到對方很危險，擔心他在過馬路時，恐怕被車撞到。這種以「善意」為念，不求回報的善行，值得透過「教育力量」，大力去宣導。

其次，「人飢己飢，人溺己溺」精神看似簡單，教育界能否讓學生「身體力行」才是重點！筆者認為，這是推展「機會教育」的良機。美國心理學學者馬汀．塞利格曼從關注「心理病態」轉向「提升生活品質」，台灣媒體也該多報導這類「正向新聞」，讓台灣社會充滿「正向力量」，形塑有意義的人生。

其三，這名身障者「臀行」穿越馬路，令人怵目驚心，而且這非第一次，社會應防範未然。因為，誰敢保證下次遺憾不會發生？相關權責單位，不能「睜一隻眼，閉一隻眼」，假裝不知情。

最後，請讓善良成流行！筆者期盼國中生護送他人過大馬路這則正面新聞，能達到美國心理學家班杜拉提倡的「觀察學習」，透過媒體的傳播，使國人學習到對社會有益的正向行為，讓「善行」成為台灣最美的風景！