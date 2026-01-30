聽新聞
只噴口水不對話 政治失能

聯合報／ 何仁豪／商（台北市）

國民黨將以智庫名義訪問中國大陸，引發爭議；與此同時，民進黨政府持續與美國進行各層級互動，卻被視為國安運作。藍綠立場不同、路線分歧，並不令人意外，真正令人不安的是：既然台灣的主要政治力量都在對外「談」，為何彼此卻完全無法坐下來談？

民進黨選擇深化與美國的關係，強調安全與戰略現實；國民黨主張與中國保持接觸，以降低衝突風險。兩條路線不僅不同，甚至互相質疑其風險與代價；但民主政治路線競爭本應透過制度化討論來進行，而非演變成彼此否定對方的全面對抗。

如今的台灣政治呈現出一種奇特的倒置狀態：對外可以談判、協商、建立默契；對內卻動輒指控動機、上綱立場，彷彿只要與對手對話，就等同背棄原則。結果是，政策辯論被簡化為立場對撞，理性討論空間持續萎縮。當所有分歧只能在媒體上交火、在選舉中動員情緒，卻無法進入任何形式的跨黨對話，這不只是政黨問題，而是制度運作的警訊。

更值得警惕的是，當國內政治長期陷入僵局，實際上會將國家未來的選項外包給外部力量決定，不是北京的態度、就是華府的安排，台灣內部卻缺乏形成最低共識的能力。這樣的狀態，無論親美或友中，都難以稱為對台灣有利。

對外可以談判，對內卻不能對話，這不是原則的堅持，而是政治失能的表現。台灣若無法重建基本的政治溝通機制，再多的對外連結，也難以彌補內部共識的空洞。

