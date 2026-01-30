莫「綠色雙標」阻國共論壇

國共兩黨智庫論壇將於二月三日舉行，由國民黨副主席蕭旭岑帶隊前往北京，就兩岸旅遊、產業、環境與永續發展等議題展開交流，未觸及政治性議題。對此，陸委會質疑蕭旭岑三不五時就帶團往對岸跑，這次參訪定位為「去政治化」，也許是顧慮到國內反應不佳。陸委會表示，中共目標就是要消滅中華民國，不會因為誰去了北京而改變。陸委會還警告，任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議，也不得涉及與政府公權力有關事項。

但前段時間，新任海基會董事長蘇嘉全在就職致詞中表示，期盼恢復兩岸常態化交流，透過兩岸兩會務實溝通，兩岸間就沒有對話不能解決的問題，蘇嘉全還改口稱對岸「中國大陸」，並說致詞內容是賴總統指示。如今陸委會卻稱，不會因為誰去了北京就改變中共要消滅中華民國的目標。面對「境外敵對勢力」，賴政府竟期盼恢復兩岸兩會常態化交流及對話，這豈不是「與虎謀皮」，抑或是自打嘴巴。

從蘇嘉全向對岸喊話恢復交流對話，再到陸委會對國共智庫論壇的酸言酸語及抹紅恐嚇，恰恰揭露出賴政府無力解決兩岸僵局的窘迫，只能大搞綠色雙標，在野黨進行兩岸交流就是中共同路人；民進黨自己推動兩岸交流則是有序健康。賴政府不願意在兩岸交流被邊緣化，還要牢牢掌握話語權，但不斷操弄兩面手法，早已被人民看不起，在對岸眼中更是毫無信用的政治小丑。

賴政府透過海基會向大陸喊話恢復交流對話，也是迫於現實，眼看國際局勢轉向，美國和西方主要國家近期紛紛與北京重啟對話並加強合作，賴政府卻因為死抱台獨意識形態，不接受符合中華民國憲法精神的「九二共識」，導致兩岸關係遲遲無法破冰。賴政府為了營造不是「麻煩製造者」形象，只好透過海基會擺出有意恢復兩岸對話交流的姿態；倘若對岸不買帳，至少也能向中間選民交待，為年底地方大選爭取更多選票。

筆者認為，在川普總統「唐羅主義」背景之下，台灣倚美抗中策略必須調整。日前五角大廈公布川普第二任的國防戰略，表明本土及西半球安全是美國的優先事項，順位超過印太，並將中共威脅降階，且隻字未提台灣。去年底中共圍台軍演，川普表態「一點也不擔心」，且對出兵協防台灣一事三緘其口，便能看出美國並不想為台灣與中共產生直接軍事衝突。

因此，改善兩岸關係、降低台海戰爭風險是我方無可迴避的課題。但賴總統堅持「新兩國論」，導致兩岸僵局無解，此時國民黨等在野力量就更應該站出來，將避戰及維持現狀的台灣多數民意傳達給對岸。正如國民黨主席鄭麗文所言：「美國是恩人、大陸是親人」，台灣不需要在美中之間選擇。唯有謀求美中之間的平衡之法，避免成為美中競合的麻煩製造者，讓兩岸關係保持和平穩定，才是台灣生存發展的不二法門。