割地賠款沒底氣 對美談判能對等？

美國總統川普日前發文，突然有意把南韓輸美汽車、木材、藥品與所有對等關稅項目稅率調高為百分之廿五，傳出可能和南韓國會尚未批准與華府的韓美聯合事實清單，也與南韓調查美國上市公司酷澎或推動線上平台監管法立法有關。然而，南韓股市翻紅與外長趙顯馬上予以否認，他指出，「我認為主因不在我們這一方，而更多在於美方的決策結構，以及一系列其他內部考量。」

反觀，執政黨與綠營像是撿到槍，強烈要求在野不要擋台美關稅協議；賴總統還喊話在野黨不要採焦土政策，「推翻談判成果」！

綠營如此急迫「要求」藍白不要杯葛台美關稅談判「成果」，反顯出賴政府真的對川普政府談判毫無章法與策略。只知「屈從」美方各種要求，而毫無我方的防衛策略與應變方案。更麻煩的是「唯美是從」，還不准在野質疑美國。藍白立委既代表多數民意，當然應為全民把關，為何不能疑美與質疑談判內容呢？

首先，從南韓對川普的反應上，看到南韓政府對美談判是有策略與步驟，同時更有應變之道。賴政府從去年「四月驚奇」、卓揆還要國人安心睡，一直到日前台美對等關稅調降到百分之十五不疊加後，綠營馬上沾沾自喜，自嗨談判成功。卻不提我方付出的代價比日韓還要高（五千億美元投資）。日本五千五百億美元卻只占其國ＧＤＰ的百分之十三，我方則占ＧＤＰ高達逾百分之六十， 這樣代價意味著全國努力生產是為美作嫁而非富國強民，賴政府想到了嗎？

其次，南韓主動調查美國上市公司，推線上平台監管法立法；日本首相高市宣布提前大選、強化其高支出與減稅路線後，迫使投資人迅速調高對利率的要求，最長天期的日本公債殖利率一度突破百分之四，衝擊迅速外溢，美國公債同步下挫，美財長貝森特馬上向日方表達關切。我方呢？賴政府早就送出我方最強的台積電，還有什麼底氣可以讓川普不得不注意台灣呢？我方外匯存底大多數已經轉買美債，這樣的底牌，賴政府敢用嗎？

再說，台美談判協議目前只有美方開出的百分之十五，和以往美對我關稅比我們還是吃了悶虧，萬一美國最高法院宣布川普關稅違憲時，我方如何因應？相對若美最高法院同意川普的作法時，我方又該如何？南韓國會顯然還在觀察美國的變數，等美方確定後再做調整，非常有彈性；反觀賴政府，台美關稅協議還未談完，文字還未拍板，賴總統就馬上「威脅」在野，不協調在野一致對外、反而挾美來壓迫在野，根本就是在「賣台」而不是「愛台」啊！

最後，台美談判還有美方對我進口稅率還未談完，藥品、汽車與農產品等皆關係我方產業結構受到衝擊程度，以往對外談判時一定會附上我方相關產業受到損益影響，也就是未來相關的補助與協助的依據，如今賴政府的談判隊伍根本不敢提這部分，更不知道行政院副院長鄭麗君會對美方「讓步」到什麼程度。在還未有明確談判結果的當下，賴政府不思和在野坦誠對話，尋求朝野共識，反而挾美自重；這樣偏頗對手、打壓自己人，此種對外談判根本就是「割地賠款」而非對等談判啊！