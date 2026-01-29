堅持票據法修正 追憶金融界硬漢戴立寧司長

我國票據法已於一九八七年修正，對於簽發空頭支票的發票人不再有刑事責任，即處以三年以下有期徒刑之規定。

票據法是財政部主管的法律，而主其事者為金融司司長戴立寧先生。鑑於當年的票據刑事犯多為女性同胞，占九成以上，且票據為文義證券，由誰簽發即由其負法律上的責任，不像刑法的犯罪，以故意或過失為犯罪成立的要件；而多數公司開戶使用支票，均以女性為開戶人，一旦發生周轉困難而被退票時，其受罰人即為人頭的開戶者，此種法律殊不合理，因此當時監獄裡關了很多婦女票據犯。

戴司長於是勇於提出法律的修正案，他認為支票的信用，不應用票據刑責來保障其流通性，而應正本清源，由執票人及銀行調查支票開戶者的信用，這樣才是進步的立法。況且上述票據刑責，只有我國的票據法才有這種不合理的規定，造成我國刑事犯罪率為世界最高。

當時修正案提出時，社會上的學者、專家及工商界多持反對看法，認為如果刪除票據刑責之規定，支票將無人收受、恐成廢紙，但戴司長堅持改革的理念，堅定修正這條不合時宜且不合理的法律。

經多次邀集與票據法修正案有關之學者、專家及工商界業者舉行座談，且與立法委員充分溝通後，終將該惡法予以修正，刪除票據刑事犯的規定。

猶記在票據法修正實施前夕，當年的財政部錢純部長邀集銀行董事長及總經理來財政部開會，希望票據法修正案能順利實施，否則財政部責任重大；若因刪除支票刑責而影響商業交易行為，恐受社會各界指責。錢部長在會議上致詞時，希望銀行界負起支票核發的責任，使票據法的修正施行能順利成功。

錢部長的語重心長體現了當時極大的壓力，抱著不成功便成仁的決心。還好後來的實施結果顯示，此次修法並未影響社會商業交易。

回憶這段票據法修正的歷史，刪除了行之多年的票據刑責，全仗當年戴司長堅持理念、勇於負責的精神，使我國的票據法符合國際潮流；否則時至今日，空頭支票刑責的規定可能還繼續存在。

另外，當年原本也計畫要修改票據上的簽名，即刪除但書以印章代之的規定，卻因當時業者反對而作罷，此為美中不足之處，所以現在還存在人頭支票的問題。

值此戴前司長辭世之際，回想他提出票據法修正案，刪除票據刑責的偉大貢獻；身為他昔日舊屬的我，略述四十年前的往事以為紀念。祈願戴司長一路好走，他的一生沒有留白，在我國金融史上留下了不朽的一頁。哲人日已遠，典型在夙昔。