聽新聞
0:00 / 0:00

川普喊併加拿大 聽聽就好

聯合報／ 楊柔遠／退休媒體工作者（台北市）
美國總統川普（左）日前突然揚言再對加國重課100%關稅，可能與加拿大總理卡尼（右）達沃斯演說備受全球讚譽較有關聯。法新社
美國總統川普（左）日前突然揚言再對加國重課100%關稅，可能與加拿大總理卡尼（右）達沃斯演說備受全球讚譽較有關聯。法新社

川普威脅加拿大說，假如加國與中國達成全面貿易協議，將對加國商品加徵百分之百關稅。其實加拿大總理卡尼月中訪問中國，達成的貿易協議，僅就兩國進出口電動車、油菜籽，達成降低進口稅的協議，只是單純的項目合作，談不上關稅協議；卡尼上周在達沃斯發表演說，呼籲規模較小的國家團結起來對抗世界強權的經濟壓迫，暗示美國正在破壞世界秩序，這讓川普很火大。川普同時在社群媒體發文，譏諷卡尼為「州長」。

加拿大和美國的關係一向如影隨形、亦步亦趨，但川普就任總統前後，一直說要將加拿大併為美國的第五十一州，同時也認為加拿大放水讓芬太尼及非法移民進入美國，所以無視現有的北美免稅協定，強制課徵加拿大百分之卅五關稅。這一年來，加拿大和美國的關係有非常大的變化，過去加拿大賣到美國的商品占出口總額的百分之七十六，現已下降到百分之六十七，對美順差也減少百分之卅五；加拿大想辦法分散市場，所以出口總額仍有百分之一點三的成長，但主要是非美市場有百分之廿四成長。另外一個指標是，加拿大原是美國最大的觀光客，但去年人數少了五百萬餘人，減幅高達百分之廿五。這些都是因為川普要將加拿大併為美國第五十一州，所引發出來的負面效應。

加拿大併入美國，在美國歷史上有多次討論；最著名的一次是在一八六七年由國務卿西瓦德所提出，他成功買下阿拉斯加，接下來希望買格陵蘭和冰島，他認為這樣美國西有阿拉斯加，東有格陵蘭，南面是美國本土，加拿大包圍其中，最後必須加入美國。這就是今天川普的大美國藍圖。

但將加拿大併為美國第五十一州，事實上有很多的困難。在政治現實上，加拿大的人口四千一百多萬，偏向自由派，都是擁護民主黨的選民。如果加拿大併入美國，那麼就會成為美國人口最大的州，那麼將來美國的總統選舉，無論全國的普選票或選舉人票，恐將都是民主黨勝選，所以所有的共和議員都會反對。加拿大併為美國的一個州，根本是一個假議題，但川普極限施壓的主要原因，是看中加拿大和格陵蘭一樣，有關鍵性的礦產資源，同時在地緣政治上有關鍵的戰略位置。

川普要將加拿大併為美國的第五十一州，就像過往說「台灣偷了我們的晶片」，晶片和稀土原來都發明、產製於美國，後因為製程複雜、環境高汙染，美國就不做了。台積電將晶片引入台灣，專業分工精益求精，才有今天的先進製程；中國將稀土引入，吸收龐大的環境成本，冶煉分離、製程專業，才有今天的精煉型稀土，這兩者現在都是全球科技、軍工產業所必須。川普信口開河，說台灣偷了我們的晶片，欺小怕大，柿子挑軟的吃，他就不敢說「中國偷了我們的稀土」。

川普是一位深諳政治表演術的商人總統，很多話術都是他的談判策略，隨口開講是他的常態，所以對於川普的談話，聽聽就好，最重要是要「觀其行」。

延伸閱讀

吃歐洲豆腐？川普政府提議賓士總部搬至美國 遭公司打回票

外資對德投資翻倍！智庫分析：川普關稅反凸顯德國「兩大優勢」

2周前早有警訊？川普突喊提高對韓關稅又鬆口 韓外長：問題不在韓方

韓媒：川普願尋求解決方案 韓美關稅協商有望展開

相關新聞

賴政府何不學學哈韓族

美國總統川普在社群媒體上發文，威脅要將對南韓課徵的關稅，從去年協議調降後的百分之十五，提高為百分之廿五，原因是他不滿意南...

堅持票據法修正 追憶金融界硬漢戴立寧司長

我國票據法已於一九八七年修正，對於簽發空頭支票的發票人不再有刑事責任，即處以三年以下有期徒刑之規定。

割地賠款沒底氣 對美談判能對等？

美國總統川普日前發文，突然有意把南韓輸美汽車、木材、藥品與所有對等關稅項目稅率調高為百分之廿五，傳出可能和南韓國會尚未批...

川普喊併加拿大 聽聽就好

川普威脅加拿大說，假如加國與中國達成全面貿易協議，將對加國商品加徵百分之百關稅。其實加拿大總理卡尼月中訪問中國，達成的貿...

讓戰爭成最不理性選項

廿八日國民黨副主席蕭旭岑舉行記者會，他將於二月二日至四日，偕同國政基金會副董事長李鴻源與四十名專家學者，前往北京出席雙方...

美壓力下 台灣半導體韌性4風險

台美關稅協議下，面對美國以補貼與關稅誘導高端晶片產能在地化的政策壓力，伴隨大量資金誘導，台廠可能面臨強烈誘因將高端產能或...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。