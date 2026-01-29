川普喊併加拿大 聽聽就好

川普威脅加拿大說，假如加國與中國達成全面貿易協議，將對加國商品加徵百分之百關稅。其實加拿大總理卡尼月中訪問中國，達成的貿易協議，僅就兩國進出口電動車、油菜籽，達成降低進口稅的協議，只是單純的項目合作，談不上關稅協議；卡尼上周在達沃斯發表演說，呼籲規模較小的國家團結起來對抗世界強權的經濟壓迫，暗示美國正在破壞世界秩序，這讓川普很火大。川普同時在社群媒體發文，譏諷卡尼為「州長」。

加拿大和美國的關係一向如影隨形、亦步亦趨，但川普就任總統前後，一直說要將加拿大併為美國的第五十一州，同時也認為加拿大放水讓芬太尼及非法移民進入美國，所以無視現有的北美免稅協定，強制課徵加拿大百分之卅五關稅。這一年來，加拿大和美國的關係有非常大的變化，過去加拿大賣到美國的商品占出口總額的百分之七十六，現已下降到百分之六十七，對美順差也減少百分之卅五；加拿大想辦法分散市場，所以出口總額仍有百分之一點三的成長，但主要是非美市場有百分之廿四成長。另外一個指標是，加拿大原是美國最大的觀光客，但去年人數少了五百萬餘人，減幅高達百分之廿五。這些都是因為川普要將加拿大併為美國第五十一州，所引發出來的負面效應。

加拿大併入美國，在美國歷史上有多次討論；最著名的一次是在一八六七年由國務卿西瓦德所提出，他成功買下阿拉斯加，接下來希望買格陵蘭和冰島，他認為這樣美國西有阿拉斯加，東有格陵蘭，南面是美國本土，加拿大包圍其中，最後必須加入美國。這就是今天川普的大美國藍圖。

但將加拿大併為美國第五十一州，事實上有很多的困難。在政治現實上，加拿大的人口四千一百多萬，偏向自由派，都是擁護民主黨的選民。如果加拿大併入美國，那麼就會成為美國人口最大的州，那麼將來美國的總統選舉，無論全國的普選票或選舉人票，恐將都是民主黨勝選，所以所有的共和議員都會反對。加拿大併為美國的一個州，根本是一個假議題，但川普極限施壓的主要原因，是看中加拿大和格陵蘭一樣，有關鍵性的礦產資源，同時在地緣政治上有關鍵的戰略位置。

川普要將加拿大併為美國的第五十一州，就像過往說「台灣偷了我們的晶片」，晶片和稀土原來都發明、產製於美國，後因為製程複雜、環境高汙染，美國就不做了。台積電將晶片引入台灣，專業分工精益求精，才有今天的先進製程；中國將稀土引入，吸收龐大的環境成本，冶煉分離、製程專業，才有今天的精煉型稀土，這兩者現在都是全球科技、軍工產業所必須。川普信口開河，說台灣偷了我們的晶片，欺小怕大，柿子挑軟的吃，他就不敢說「中國偷了我們的稀土」。

川普是一位深諳政治表演術的商人總統，很多話術都是他的談判策略，隨口開講是他的常態，所以對於川普的談話，聽聽就好，最重要是要「觀其行」。