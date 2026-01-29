讓戰爭成最不理性選項

廿八日國民黨副主席蕭旭岑舉行記者會，他將於二月二日至四日，偕同國政基金會副董事長李鴻源與四十名專家學者，前往北京出席雙方共同主辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動，聚焦討論兩岸民眾共同關切，攸關兩岸深化交流的前瞻性議題，包括氣候變遷、防災、能源問題、ＡＩ未來發展，以及台灣產業急需出路發展的問題。蕭旭岑說，當前台灣社會的主流民意希望兩岸儘速恢復交流，多份民調顯示超過八成民眾希望兩岸維持溝通管道；期望此次論壇後能有更多交流合作，促進兩岸安定繁榮與和平發展。

民進黨的反應卻相當反差，質疑國民黨淪為中共對台政策的執行者。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指控「用智庫交流包裝國共論壇」，質疑國民黨到了中國見不見宋濤？見宋濤不談政治嗎？民進黨發言人韓瑩說，有媒體揭露國共論壇一度遭北京技術性推遲，原因竟是中方認定國民黨「努力不到位」；綠營質疑國民黨是否為了促成「鄭習會」，不惜以擋軍購、阻撓美台供應鏈合作做為政治交換？其實她所謂的媒體揭露，係某親綠媒體造謠，國民黨已表示將依法提告。

國民黨主張透過對話、交流與制度化往來，落實其兩岸政策，其核心目的是風險管理、降低衝突機率、避免誤判升高，確保台灣不成為第一個被犧牲的戰場。這是一條以「避免戰爭」為最優先考量的兩岸路線。國民黨所主張的兩岸路線並非對北京抱持幻想，而是承認現實風險存在；透過對話與交流降低誤判、避免衝突失控；其核心不是妥協而是風險管理，不是放棄立場而是避免戰爭。

反觀民進黨執政以來，兩岸政策卻只剩強硬表態，台灣的戰略空間卻被自己關上，經常以「硬碰硬」做為立場展現、把升高對抗視為政治正確。這種路線對內有助於凝聚選票支持、製造恐懼動員；對外則不斷累積戰略風險，使台灣在大國角力中暴露於更高的不確定性之中。將「兩岸政策」簡化為情緒動員的「反中反共」口號，彷彿只有高分貝對抗和言詞對撞，才算愛台立場堅定。

兩岸政策是否只能硬碰硬？回顧冷戰歷史可以發現，西德在冷戰高峰時期面對蘇聯與東德，並未以不斷升高衝突做為政策主軸，而是透過「東方政策」，在堅守民主體制與北約框架下維持對話與交流、降低誤判風險，最終為和平轉型創造條件。日本亦是在美日安保與制度反共前提下維持與中國大陸的溝通，避免將自身推向戰爭前線。

這些經驗說明，兩岸政策是一種戰略選擇而非情緒宣洩，若主事者失去智慧，兩岸不溝通、不對話卻只剩對撞，並不會讓北京退卻，反而會讓台灣更接近戰爭。歷史早已證明，真正成熟的兩岸路線是讓戰爭成為「最不理性的選項」，而不是把台灣一步步推向「火燒島」。