美壓力下 台灣半導體韌性4風險

台美關稅協議下，面對美國以補貼與關稅誘導高端晶片產能在地化的政策壓力，伴隨大量資金誘導，台廠可能面臨強烈誘因將高端產能或關鍵製程部分移至美國。短期看，資金與市場擴張有利產業，但長期若缺乏法律與合約保障，則可能出現名義上擴大市場、實質空洞化；核心know‑how、決策權與高階研發逐步外移，台灣僅剩低附加值環節，國家安全與產業主權將受損。

美方對台半導體在地化有三重目的：一、產業補貼與就業政治，以建立美國半導體的戰略樞紐與擴大國內就業。二、關稅與二三二條款威脅，新協議將台灣貨物稅率上限百分之十五與二三二條款適用彈性綁定，凡未設廠者則不具優待身分，且將面臨百分之百高額關稅風險。三、出口管制與技術霸權維護，接受其在關鍵節點的規則設定與審查邏輯。

基於此，台灣半導體韌性面臨四大風險。第一，護國神山的矽盾邏輯被稀釋；若美國中長期成功拉走高比例先進製程，台灣在盟友戰略計算中的不可替代性必然下降。第二，產能外移與產業空洞化；若海外投資回報率相對更佳，將產生資本與高階人力偏向海外集聚的誘因，壓縮本地再投資與產業升級空間。第三，供應鏈碎片化與成本結構惡化；美國製造成本相較台灣高出至少五成，關鍵材料與設備供應商尚未完全在地化，只能透過跨國運輸與雙重庫存維持，推高了全球晶片成本與價格波動，也影響台灣廠商的盈餘與研發資本支出能力。第四，國內基礎設施與氣候風險；國內能源轉型遲滯、電網脆弱、水資源與極端氣候風險，若無法在十年內顯著提升將會削弱供應可靠性的信譽。

面對美國壓力，台灣應重新布局。首先，保留核心節點，明確界定不可移轉的核心清單，包括最先進製程節點、關鍵製造設備know‑how、核心ＩＰ與高階研發團隊。其次，條件式參與，允許在地化投資，但以分段技術授權、回收條款與人員流動管理為前提，確保關鍵能力不被永久性轉移。再者，法律化交換，把美方補貼與關稅優惠換成可執行的法律承諾，以制度性保障鎖定長期利益，避免產業被空洞化，同時維持國家安全與經濟韌性。

最後，結合法制工具，立法定義關鍵技術分級標準，對外投資與技術移轉採條件式審查，設置透明的審查程序與救濟機制，同時明列不可移轉之核心項目清單，並規定違約責任與回收機制。此外，建立多邊備援網路，同步推動與其他理念相近國家的供應保障協議，建立替代市場與多來源供應，降低對單一市場的制度性依賴。

台美關稅協議表面上是關於稅率與投資額度的交易，實質上卻是重寫台灣在全球半導體政經體系中的位置。台灣若僅以市場反應或短期利益為導向，極易陷入「表面擴大市場、實質空洞化」的陷阱。唯有將補貼與市場誘因轉化為法律化、可執行的制度性保障，並以分層治理保留核心節點、以條件式參與管理外移風險，才能在維持經濟利益的同時守住技術主權與國家安全。

台灣的選擇不是簡單的留或走，而是如何把每一步外移都設計成可回流、可監督，且不削弱國家核心能力的制度化安排。