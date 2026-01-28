關稅政治化 警惕南韓案例

在全球貿易秩序持續動盪之際，美國總統川普再度透過關稅手段，向外界釋放明確而強硬的政策訊號。台灣時間廿七日，川普在社群媒體上公開表示，美國已在既有貿易協議中依約下調關稅，展現履行承諾的誠意，但也要求貿易夥伴同步完成各自的政治與法律程序，否則美方不排除採取反制行動。這番表態並非單純的經貿技術爭議，而是將貿易協議直接上升到國家核心利益的高度，凸顯美國當前對外經貿政策已不再只是談判桌上的讓利與交換，而是與國內政治、國會運作與國家安全論述緊密綁定。

川普此次點名的對象是南韓。由於南韓國會遲遲未完成相關貿易協議的批准程序，美方宣布即日起將原本百分之十五的關稅調高至百分之廿五，這反映了民主國家在貿易治理上的結構性矛盾。行政部門為了因應國際競爭與產業壓力，往往傾向快速談判、盡早定案；立法部門則需回應選民、產業團體與監督政府，審議節奏本就難以完全配合外交暨商務談判時程。問題在於，川普政府顯然不打算為各國內部的民主程序埋單，卻選擇以關稅作為外部施壓工具，把政治成本轉嫁給貿易夥伴的產業與勞工；等於明確告訴各國，與美國談判，真正的履約標準不只在於條文內容，更在於能否迅速整合各自的國內政治體系，確保協議落實。

這起事件也再次印證，全球貿易已進入政治風險高度內生化的新階段。過去，企業評估關稅與市場風險，主要關注的是經濟數據、產業結構、供需變化；如今，國會審議進度、選舉時程、政黨對立程度，都可能直接影響關稅水準與貿易條件。對出口導向型經濟體而言，縱使簽了協議也不保證安全，取而代之的是一種更不穩定、也更政治化的經貿環境。在這樣的情勢下，企業與政府若仍以技術官僚的思維看待貿易協定，卻忽略國內政治協調與社會溝通的重要性，恐在最後一哩路付出高昂代價。

對台灣而言，南韓的案例尤其值得警惕。台灣同樣高度依賴對外貿易，也同樣具有複雜而多元的民主決策結構；在雙邊或多邊經貿談判中，對外承諾與對內溝通將成為成敗的關鍵。行政部門若只專注於談判成果，極可能在國內程序卡關時遭遇談判對方的強硬反制。反過來說，若能在談判初期就建立跨部門、跨政黨的共識機制，讓國內政治節奏與國際談判預期更為貼合，反而有助於提升國際經貿穩定性。

川普調高南韓關稅的決定，不只是一次單點式的貿易衝突；在川普政府的邏輯中，程序延宕即是「違反承諾」。這種以關稅為「政治紀律工具」的做法，勢必加深全球貿易的不確定性，也迫使各國重新思考民主治理與經貿效率之間的平衡。未來的競爭恐不止於談判桌上的條文設計，而在一個國家是否能快速整合內部政治，並有效兌現對外承諾。