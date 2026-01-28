美「胡蘿蔔換大棒」 全球關係重組

在「斬首」馬杜洛、揚言奪取格陵蘭島、以「和平理事會」重組小圈子等一系列震驚國際的舉動出現後，川普已實質改變了華府對外政策的底層邏輯。若加以回顧與梳理，其變化核心可概括為傳統的「胡蘿蔔加大棒」正逐步被「拋棄胡蘿蔔，只剩大棒」的模式所取代。

自老羅斯福提出「溫言在口，大棒在手，故而致遠」的口號以來，賞罰並用、恩威並施，一直是美國外交政策的基本框架。此策略倚重於其同時擁有經濟（市場、貿易、技術）與軍事（武裝、地緣、安全）上的雙重優勢，進而在可以自由切換胡蘿蔔與大棒之間的關係。台灣對此或許感同身受，畢竟長期以來，白宮基於軍售與防衛承諾的安全胡蘿蔔，往往伴隨著產業轉移，供應鏈調整的經濟大棒。

然而川普上台後，胡蘿蔔持續減少，大棒卻頻頻被用。究其因，與川普的強人性格，將國際政治視為你輸我贏的商業思維密不可分；但更深層來說，或源自美國內外局勢已出現結構性變化。

其一，從國內來看，胡蘿蔔的本質就是讓渡利益，包括貿易優惠、對外援助與關稅調整。對此，「出賣國家」、「浪費納稅人金錢」的聲音早已在美國社會甚囂塵上。

即使中長期來看，它們可能會為美國帶來更大戰略回報，但在高度周期化、強調即時回饋的選舉中，胡蘿蔔政策對政治人物的利益而言顯然不樂觀。相較之下，大棒操作簡單、象徵意義強烈，既能迅速製造出「替美國爭利」的政治符號，又極易被選民理解與接納，獲青睞理所當然。

其二，從國際來看，胡蘿蔔的吸引力同樣在減弱。對於中國、俄羅斯、歐盟等主要政治與經濟實體而言，過去廿多年全球化帶來的資本、技術、市場準入紅利已被充分釋放，使得美國繼續用讓利策略換取實質讓步難上加難。至於小國家，白宮只需透過不斷調整施壓強度，便可達成目標，胡蘿蔔反顯多餘。

同時，長期實踐累積的「施壓經驗值」，使川普已漸掌握不同國家所能承受的威脅上限，進而發展出從軟性的經濟、市場、技術制裁、安全承諾調整；到剛性的基礎設施、衛星與網路系統打擊、菁英部隊指揮官乃至國家領導人的「斬首」等所構成的工具箱。

然而，胡蘿蔔稀缺、大棒氾濫的後遺症同樣明顯。長期的施壓環境迫使各國須承受巨大的不確定性，促使他們嘗試更自主的外交策略，或調整與其他大國的關係。

法國總統馬克宏、加拿大總理卡尼、芬蘭總理歐爾波與英國首相施凱爾接連訪問大陸，都是顯著案例。更值得警惕的是，這種效應可能形成連鎖反應，使全球關係網絡在複雜博弈中進行重組。

對台灣而言，應審慎對待上述變化。然問題在於，台灣政壇已完全陷入政治內耗，今年又適逢「九合一」選舉，似已無暇顧及外部環境。但美國對外政策重大棒、輕胡蘿蔔的趨勢又迫在眉睫；若繼續因循守舊，不願變通，那麼台灣被日新月異的地緣格局所拋棄，在不久的將來恐成事實。