自由的價碼：來自台灣朋友的真心話

敬愛的谷立言處長，您好：

首先感謝您長期為美台關係奔波，相信這份工作一定不輕鬆，既要向華府交代，又要面對台灣這個「麻煩但可愛」的夥伴；關於您最近那句「自由不是免費的」，我想以一個老朋友的身分跟您聊聊。台灣民眾都懂，您肩上扛著任務：華府要求台灣多花點錢買軍備，新政府需向國內選民證明「盟友不是吃白飯的」，而川普總統那句「不讓任何人搭便車」經典語錄也需要有人在前線執行。這些我們都理解，真的。

但是，處長啊，有件事可能華府的簡報裡沒寫清楚：台灣這個小島上住著兩千三百萬個意見很多的人。他們會思考、會質疑、會在網路上熱烈討論。當一位美國高官說「自由不是免費的」時，他們聽到的不只是國防預算建議，還聽到了一個更深層的訊息：「所以美國的支持是有條件的？」這就變得有點尷尬了。

您大概沒料到，這句話可能帶來兩種您絕對不想看到的連鎖反應：第一種是「既然美國靠不住，那我們是不是該務實一點，認真跟對岸談談？」畢竟如果最強大的朋友都在討價還價，那也許和平協議開始看起來沒那麼糟？

第二種是「好啊，那我們自己來！」然後台灣開始認真發展完全獨立自主的國防工業，甚至包括那些讓華府頭痛的「敏感項目」；畢竟您都說了自由要自己付錢嘛！

這兩種情況，華府應該都不會太開心吧？

當你說出「自由不是免費的」的話語之後，台灣民意馬上就開始熱烈討論—「台積電的技術轉移是免費的嗎？台灣作為第一島鏈的人肉盾牌是免費的嗎？我們承受的外交孤立和軍事威脅，美國付費了嗎」；「我們每年繳這麼多保護費，結果連明確的保護承諾都沒有，美國所為，難道是黑道的商業模式？收錢的時候說保護你，真出事了，就改說『我沒說一定會來』？」

處長，我們真心感謝美國多年來的支持。台灣也願意承擔更多責任，這點不會是問題；但外交是門藝術，不是傳達指令的廣播系統，下次也許可以考慮換個說法，比如「我們欣賞台灣持續強化自我防衛的努力」？聽起來既像鼓勵，又不會讓人覺得是在被敲竹槓；畢竟，好朋友之間談錢傷感情，談太明白更傷感情。

期待您繼續為美台關係貢獻智慧—這次是真正的智慧，不只是華府的talking points。

一位關心台美友誼的台灣公民敬上。

PS.歡迎您多花點時間在台灣街頭走走，聽聽真實的民意。珍珠奶茶配民調數據，可能比國務院的報告更有真實感與啟發性。