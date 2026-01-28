美國只愛錢 不是愛台灣

ＡＩＴ處長谷立言日前表示「自由不是免費」，美國能幫助朋友的程度，取決於他們願意為幫助自己付出多少努力。立委高金素梅反嗆說「自由當然不是免費的，但是，我們台灣人民的血汗錢也不是天上掉下來的！」高金立委擲地有聲，令人拍手叫好。這些花費是台灣人的血汗錢，在野立委對一點二五兆的國防特別預算當然不能輕易放水，才對得起自己良心及台灣人。

賴清德總統親美並無不可，但「阿度仔」是愛錢，不是愛台。台灣縱使有金山、銀山，這樣下去總有一天會被老美挖空。根據聯合報去年「兩岸關係年度大調查」，若兩岸發生軍事衝突，民眾相信美國會派兵協防台灣的民眾已降至四成一，認為不會派兵協防者則增加到四成九。賴總統難道還真以為台灣有事，老美會來助陣？

台美關稅談判告一段落，政府自認成功勝利，但台積電在美國強壓下將赴美擴大設廠，伴隨而來的是產業鏈出走；樹雖未倒，根基將漸掏空；牆雖未倒，也任美國推了。

對此，國人更應認清美國的蠻橫無理。轉念一想，台灣若能夠「親美又和中」，美國要「吃台灣夠夠」勢必會戒慎顧忌，受惠的將是台灣人民，，也不用耗盡民脂民膏採購一堆「破銅廢鐵」。