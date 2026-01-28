2種美國 台選擇哪種價值

日前美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）成功徒手攀登台北一○一，民眾紛紛為之叫好，大讚「讓世界看見台灣」。而執政黨政治人物們也大蹭相關話題在網路洗板，蕭美琴副總統與閣揆卓榮泰，甚至還藉機更名「台灣一○一」，引發爭議。

平心而論，登頂一○一的驚心動魄，確實讓社會難得放下政治歧見，共同關注、為之加油。但這場登頂台北一○一的大秀，本質只是一場商業娛樂活動，除了吸睛之外，究竟能讓世界看見什麼樣的台灣，恐怕還是得打上問號。

就在霍諾德靠著登頂一○一擄獲台灣人心之際，另一位美國的Alex，命運卻截然不同。當地時間廿四日上午，美國移民暨海關執法局（ＩＣＥ）幹員在明尼亞波利斯掃蕩移民期間，開槍射殺參與抗議活動的男護理師普雷蒂（Alex Pretti），致使其不幸身亡。這已是明尼阿波利斯三周內第二度有平民命喪執法人員之手，瞬間引爆明州民眾的大規模怒火。

普雷蒂之死，向世人揭露了當今美國的現實面目。川普靠著反對非法移民政策贏得選民支持，但極端右翼的路線，卻一再撕裂對立與日俱增的美國社會，各地抗議與衝突不斷。與此同時，聯邦官員執法卻出現槍擊平民、綁架孩童、大街抓人等嚴重亂象，無疑是「國家機器暴力」濫權的展現，視人命為草芥，既挑戰美國的民主底線，也與美國長期高舉的「普世價值」背道而馳，理應受到世人的譴責與批判，不該因其為美國而有所例外。

在川普治理下，美國社會被「民主」外衣所掩飾的深層沉痾，一一浮上檯面。網路輿論熱議的「斬殺線」，體現美國中產階級墜入底層的悲歌，在資本主義商業邏輯主導下，個人生命與尊嚴也只能被迫讓位犧牲。

而普雷蒂事件更突顯了當下真正的「美國價值」，在於右翼民粹當道，國家與民主制度的墮落，最終竟由移民與一般平民當起代罪羔羊，而政經菁英仍光鮮亮麗地高高在上，理直氣壯地踐踏人權。美國對外毀棄國際秩序，對內則與人民為敵，這才是真正的美國，而非霍諾德在一○一尖頂從容的笑容。

民進黨政府一再聲稱與美國民主盟友站在一起，大加抨擊其他國家或地區「政權暴力」壓迫人民，卻對美國這座「民主燈塔」的種種反民主作為不吭一聲、視若無睹。可見所謂的「民主價值」對民進黨而言，並不是信仰或理念，只是選邊站的意識形態工具。

美國兩位前總統柯林頓與歐巴馬，相繼發表聲明表示聯邦執法人員槍擊兩名美國平民「令人痛心」，批評川普政府的做法「肆無忌憚」且「愈來愈具有侵略性和對抗性」。在政治人物帶領霍諾德登頂一○一的集體狂歡氛圍後，普雷蒂事件更應該為我們帶來深刻反思，台灣是否該凡事「唯美是從」？台灣想讓世界看到何種價值選擇？