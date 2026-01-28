科技．人文聯合講座／霍諾德攀爬台北101

一月廿六日，美籍極限運動攀岩專家霍諾德以徒手、無繩索、零救援防護措施，成功攀頂台北一○一。從前他就讀加州大學柏克萊分校土木系，後因家庭因素及興趣而退學，經過一段自由放浪歲月、專注攀岩，二○一七年六月三日在無保護措施的狀態下，完成史上首次獨自攀登酋長岩的壯舉。

全球關注他徒手、無裝備攀登台北一○一大樓外牆，觀者必然掩不住驚恐；其以超強體力與速度，僅花九十一分鐘攻頂。若攀登過程稍有不慎，恐「一失足」成千古恨。長期訓練、充足準備，體力、耐力、勇氣、專注力缺一不可。

我們常使用「冒險」來形容挑戰行為的未知後果，語出《北史．卷五五．陳元康傳》：「從神武於芒山，將戰，遺失陣圖，元康冒險求得之。」陳元康跟隨東魏權臣高歡在河南省芒山作戰，戰前遺失作戰地圖，冒著危險最終獲得。冒險有大小之別，小至個人生涯抉擇，大至個人生死、國家存亡之險，「不入虎穴焉得虎子」意味冒著生死的極大風險。

英文「冒險」有兩字：Adventure、Venture，前者意味著經歷一番特殊或不尋常的經歷，愛情的刻骨銘心之戀也包括其中；後者意味著有風險的行動，可能帶來重大成敗。古希臘荷馬史詩《伊里亞德》（Iliad）、《奧迪賽》（Odýsseia）都詠嘆集體冒險行為，長年生死征戰、千辛萬難返航。日本劍聖宮本武藏，從十三歲到卅歲與人生死決鬥，在著作《五輪書》上提到鏖戰六十餘次無一次敗北，可謂常勝武士；致勝原因除了他的二刀流劍術之外，尚須瞭解敵人、預觀地形。

人類許多文明發展與歷史事件的開創都始於冒險，後果難料，須如同孟子所言「雖千萬人吾往矣」，肩負一種巨大使命感以突破逆境。張騫通西域，法顯、唐玄奘前往印度求法，迦達瑪、麥哲倫、哥倫布找尋航路，均是九死一生。《西遊記》描述唐僧取經遭遇八十一種劫難才完成願望。孔子遊學顛沛諸國後十四年返國，這趟旅行也是孔子的人生冒險之旅。

相對於冒險行為，「平安」往往是我們日常生活隨時掛在嘴上的問候語，期待友人平安、祝願家人和師長安康，不論外出選擇交通工具或就學選擇未來出路，都以有保障與安定為首選。那麼，冒險精神如何培養呢？

在法國留學期間，一九九九年十二月廿六日發生超級颶風，巴黎市內十餘萬棵樹木損毀。一天下午我至蒙梭公園，這裡樹立著莫泊桑雕像，災難後樹木折斷、連根拔起舉目可見。我看到一名約莫四、五歲女孩走在傾斜倒地的高大樹幹上，她母親教導小女孩如何注意安全、目視著她步向樹梢，或許這是小女孩第一次學習戶外冒險。「冒險」意味著走出安全的舒適圈，大膽探索未來世界。

《圍爐夜話》是清代三大奇書，作者王永彬一生坎坷、仕途屢遭挫折。總結人生處世之道：「凡人世險奇之事，絕不可為，或為之而幸獲其利，特偶然耳，不可視為常然也。可以為常者，必其平淡無奇，如耕田讀書之類也。」傳統教育要我們追求世間生活之恆常性，晴耕雨讀、歲月靜好。

其實我們傳統文化存在著冒險基因，否則這麼多台灣祖先們如何冒著驚險海象，渡過「黑水溝」來到台灣拓荒闢土呢？現今國際局勢詭譎多變，看霍諾德攀登、思慮台灣處境，我們可有萬全準備的冒險精神以突破變局呢？

