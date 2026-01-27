聽新聞
一句「台灣101」 雞腸鳥肚全露餡

聯合報／ 紀情／家庭主婦（台北市）

美國極限攀岩好手霍諾德徒手完成攀爬台北一○一，廣獲喝采，賴總統及前總統蔡英文發文稱讚霍諾德挑戰成功，感謝人民、台北一○一及北市府支持。但副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰的發文，卻將台北一○一置換為「台灣一○一」，引發爭議。

綠委郭國文曾於董事長賈永婕上任後提議將台北一○一「正名」為台灣一○一，但未如願。因台北一○一早已註冊中英文商標，逾八成民眾不同意更名，主辦團隊播報時也一再聲稱台北一○一，蕭、卓兩人偷渡置換，顯然耍小心機，暗藏政治盤算，絕非單純的誤載。

有綠委替卓揆緩頰，指國人分得清楚，更是欲蓋彌彰。雞腸鳥肚隨意更改建物名稱，就像幫人改姓一樣，實在有失格局。筆者認為，有錯就要認錯、道歉，硬拗只會讓人看不起。

