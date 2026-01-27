防住宅火警 需落實防災意識

當我們的居住空間面臨層層疊加的風險，瀕臨災害發生的臨界點，該如何面對？依賴消防員救援？期待火煙被發現時消防員即刻到場控制？期望災害發生還能幸運地沒有任何損失？當社會沉浸於安逸與便利，人們早已習慣分工明確、制度化、墨守成規的日常，卻未察覺生命安全從來不是理所當然的外包。

事實是，在整體空間安全性不足的環境中，即便是訓練有素、穿戴專業裝備的消防員，每次的進入火場都是冒險與死神搏鬥，尤其台灣住宅空間大多存在老舊、動線複雜、雜物堆積、火載量高、空間狹窄、結構脆弱、延燒快速、防減災設施缺乏或不堪使用等問題，使救災人員進行人命搜索作業風險愈發艱難。

近日台中烏日連棟透天厝火災導致一住戶死亡、基隆市樂利三街集合住宅火災致一名消防員和一名住戶死亡，均顯示老舊建築結構、屋頂加蓋、狹窄巷弄、居家大量雜物堆放等致命因素。除了是兩起事件死傷及損失如此嚴重的主因，更是台灣無數住宅空間的真實寫照。

台灣多少人窮盡一生累積財富、耗資千萬、背負貸款購置一戶屬於自己的家，卻任由災害風險不斷積累疊加、恣意橫行，在僥倖與無感中忽視潛藏的危險，卻仍以為災害只會發生在他人身上。

然而，從每日反覆出現的社會新聞即可知曉，住宅火災並非偶發事件，而是長期累積的結構性風險而逐步浮現的結果，更是長期忽視整體居住安全的共同困境。

提升整體空間安全性、建立自助與互助能力、減少對於「公助」能力的過度依賴、風險辨識與溝通能力的養成、力所能及地改善與投資防災軟硬體，才是建立安全、永續居住空間的關鍵策略。

從古至今，台灣的公共安全水平並非原地打轉，在歷經多次重大災例、國內外研究發展變革、專家學者，以及各領域人員的不懈努力下，從退避權的實施、公共安全相關指引的修訂與部分特殊空間更適切的規範，使公共安全發展猶如枯木逢春。透過無數前瞻、跨時代、具有里程碑意義的變革，將韌性與永續澆灌在台灣這片土地上。

改善各類高風險特殊空間的公共安全，不斷精益求精；然而住宅因屬私人空間，因此公共安全之改善，多年來如同原地踏步般少有進步，而故步自封的代價便是住宅火警成為日常、火災損失難以承擔等悲劇成為常態。期盼人們不再遇災害而無所適從、消防員不再因高危的環境而魂斷火場、住宅不再是風險不可控的空間；公共安全理念與防災韌性，何時才能進入家戶之中？