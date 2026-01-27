聽新聞
政治大賣空 柯文哲精心算計

聯合報／ 記者／林新輝

政治是衝突、妥協、進步的藝術，政黨間政治交易是必要之惡。民眾黨前主席柯文哲自爆日前他跟民進黨團總召柯建銘提議，執政黨讓《人工生殖法》草案過關，他來搞定總預算案與軍購案，這筆政治交易輸家是誰？贏家又是誰？

先說贏家，民進黨是最大贏家。為何？很簡單，這筆交易意謂「綠白合」已經開綠燈了，至少，不會再像二○二五年綠白合禁止通行，鐵板一塊。其實不用多，柯文哲只要鬆動民眾黨一成的死忠的鐵粉，賴清德總統便可以從此刻起，一路安穩躺平到二○二八年的總統大選，他連任的機率翻倍。

一旦柯文哲與民進黨展開合作，就會有第二筆、第三筆、更多筆的政治交易，政黨交易的「債」是要還的，柯文哲拿什麼還？當然是民眾黨的選票，要不然柯文哲現在無一官半職，哪有多的政治資源可以還，立院八席立委的「人頭」還有足以左右藍綠二○二八大位的關鍵選票。

再來輸家，國民黨是最大輸家。二○二五年「藍白合」堪稱「愛到最高點」，屢屢在國會、在大罷免投票重挫民進黨，甚至攜手提彈劾賴清德總統案，但這都在柯文哲重出江湖後起了質變。

柯文哲深知他的支持者對民眾黨淪為「小藍」是不滿與失望的，觀察他連日來從北到南的政治語言，典型的「藍綠各打五十大板」手段，簡單的說，「藍白合」不是他的政治信念，也不是民眾黨的生存之道，「保持彈性，觀察輿情」才是民眾黨能繼續有話語權之道。

國民黨處境十分難堪，開戰，兩敗俱傷；隱忍，只會讓柯文哲得寸進尺。國民黨為何不敢現在就跟柯文哲魚死網破？一方面，國民黨重心現在都在「鄭習會」大事，另一方面，國民黨還沒有出現「超級母雞」，可以有底氣不甩柯文哲，也能獨力拿下二○二八江山。

柯文哲會有傷嗎？記者認為頂多是皮肉小傷。為何？柯文哲的政治之路走的就是「大賣空」的手法，藉著網路聲量與非典型政治風格，就能跟民進黨、國民黨「坐地喊價」，而國民兩黨又都需要柯文哲的這樣的次要敵人，才能打倒主要敵人。

民眾黨立委陳昭姿說，柯文哲就是快言快語，別傻了，柯文哲的「快言快語」都不是無心之過的失言，都是他經過精心算計後，才下單離手。

