健保總額失衡 醫護血汗化

聯合報／ 李伯璋／台北醫學大學公衛學院講座教授（台北市）
醫療人力流失並非醫院經營者的道德問題，而是健保支付制度長期扭曲所造成的結構性結果。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統公開呼籲醫院與診所應替醫護人員加薪，否則「怎麼找得到人」。這句話尚未觸及問題核心，醫療人力流失並非醫院經營者的道德問題，而是健保支付制度長期扭曲所造成的結構性結果。如果不正視制度本身的誘因錯置，只靠喊話加薪，醫療體系繼續「挖東牆補西牆」，依然會讓醫療專業人員持續陷入更大的災難。

醫院低薪不是偶然，而是支付制度的必然結果。

台灣多數醫院，其人事成本高度仰賴健保支付點數；在總額管制與點值壓縮之下，醫院收入成長有限，卻必須面對日益沉重的人力負擔與品質要求。即使醫療院所是非營利事業，但老闆不可能做虧本的生意，只得透過「抽成制」、「績效制」的契約概念來維持營運。

這種制度設計，就迫使醫療行為朝向「衝量換點數」，結果是無人能獲得真正反映專業與風險的合理報酬；如此長期下來，留不住優秀人才並不令人意外。最近「護病比」的入法議題，也同樣使護理界與醫院老闆相互角力，問題是民眾與社會不太關心這種一環扣一環的醫療品質問題，對執政黨來講，會是一個很嚴肅的政治議題。

健保總額結構失衡，才是醫院血汗化的根源。

更值得正視的是，健保總額內部配置的結構問題。多年來，門診支出約占七成、住院僅三成，這樣的分配比例，實質上鼓勵了低風險、高量化的門診服務，卻系統性低估了住院、急重症、內外婦兒科等高度專業且人力密集科別的醫療價值。

醫護加薪不應是道德勸說的起點，而應是務實做到支付制度改革後的自然結果。唯有透過醫界對話取得共識，檢討：一、健保支付點數是否真正反映醫療專業、風險與人力投入？二、健保總額內部配置是否仍過度偏向門診，卻忽略住院與急重症照護？若未回答這些問題，再多的「加薪呼籲」都只是短期止痛藥。

過去面對醫療人力問題，政府常以專案補貼、臨時加給、特別預算應急。這類做法或許能短期撐住某些科別，卻無法改變整體薪資結構，反而加劇科別與院際之間的不平衡，最終形成新一輪人力流動與不滿。過去在各醫院裡，有些團隊會因與醫院談不攏薪資，而很現實地發生整批流動的現象。真正的改革不能靠零碎補貼，必須讓健保支付制度回到「專業導向、風險導向、人力導向」的基本原則。

醫療人力流失並非醫護不夠投入，而是制度長期低估專業價值的結果。要留人、要加薪、要讓醫療體系永續下去，關鍵不在道德喊話，而在支付制度的根本調整。應該為台灣醫療建立一個真正尊重專業、能留住人才的制度基礎。

醫護 健保總額制度 健保給付 健保 護病比

