國防採購應受制度檢驗

近來，美國在台協會官員為挺一點二五兆國防特別預算，於公開場合提及「自由非免費」（Freedom is not free），在台灣社會引發不同解讀。昨天國防部長顧立雄也對在野黨喊話，呼籲盡速讓預算案付委；立委則批國防部「裝神弄鬼，不給資訊」。

支持國防特別預算者認為，這是對台灣強化防衛決心的提醒；質疑者則指出，在國防特別預算規模大幅提高的同時，武器交付時程與採購透明度仍有待說明。表面上是政治立場之爭，實際上卻觸及一個更根本的問題，亦即自由究竟是口號，還是制度的結果？

在經濟思想史中，「自由」從來不是脫離制度條件的抽象價值。二十世紀四○年代，海耶克與勒納，曾就「市場與規畫」展開一場深刻辯論。海耶克在《通往奴役之路》中警告的並非所有政府介入，而是當決策權力過度集中、裁量凌駕規則時，自由將在無聲中被侵蝕；對他而言，自由的核心不在於政策目標是否正確，而在於制度是否可預期、權力是否可限制。勒納則認為，只要制度設計得當，公共協調未必導向威權，反而可能提升社會整體福利。

這場辯論的真正分歧，並不在於「要不要政府」，而在於制度究竟是以規則為核心、還是以裁量為核心？這對今日台灣同樣適用。

「自由非免費」在美國政治語境中有其特定歷史背景，它源於冷戰時期對安全與嚇阻的強調。其指涉的是，維持政治體制與地緣安全需持續投入資源；然而，把這句話直接套用到台灣當前的國防採購爭議，卻容易產生語境上的落差；因為在民主制度下，「自由」不僅意味免於外力威脅，也意味著人民有權透過制度要求說明、檢驗效果、追究責任。若監督與質疑被簡化為「不願為自由付出代價」，「自由」反而被扭曲為要求服從的道德語言。

在經濟學語境中，另一句經典的提醒是「天下沒有白吃的午餐」，指涉的是一個基本事實—任何公共支出，最終都來自個體長期而具體的勞動與付出；每一分預算，都是民眾透過工作與納稅累積而成的資源，而非抽象的「國家錢包」。民主社會對支出的要求，必須回到制度層次的檢驗。

從制度角度來看，國防支出真正的風險在於：一、交付驗證：若採購缺乏清楚的時程與履約機制，支出便難以轉化為實質嚇阻。二、責任歸屬：若延宕或失敗卻沒有明確的政治與行政責任，制度將逐漸失去紀律。三、決策規則：若一切以「戰略需要」充當免責理由，裁量權即凌駕制度，這正是海耶克提醒的「自由侵蝕路徑」。諷刺的是，若忽略這些制度條件，高舉「保衛自由」之名卻反而逐步削弱民主。在責任政治的要求下，國防預算的提出與審議本應回到制度本身；軍購特別條例，理應由行政院提出完整版本，並在立法院與在野黨就各自版本進行充分討論與協商。

問題從來不只是「自由值不值得這個價錢」，而是「這個價錢是否通過了民主制度的檢驗」。台灣的安全需要付出代價，正因如此，更不能讓「自由非免費」成為迴避制度討論與辯證的修辭。真正值得我們守護的不只是免於外力威脅，而是在壓力之下仍能堅持民主程序監督與問責的自由，這才是民主社會最昂貴、也最值得珍惜的資產。