科技．人文聯合講座／影響力投資引領韌性城市新典範

全球城市正進入一場新的「韌性資本競賽」：不是比誰口號更綠，而是比誰能把減碳、調適、照護與包容，轉譯成投資人看得懂、願意長期持有、也能被外界驗證的資產。當極端氣候與高齡化同步加速，影響力投資不再只是慈善或小眾ESG，而是城市治理的硬實力。

日本東京都近年的路徑很清楚：先用永續債券把公共投資制度化，再用韌性債券把「氣候調適」商品化。二○二四年東京都發布「Tokyo Sustainability Bonds Framework」，把用途、選案、資金管理與年度揭露寫成可複製的流程，讓城市計畫進入可比較的國際資本市場語言。這不是「多發一檔債」，而是把治理透明度與可稽核性變成信用的一部分。

二○二五年東京都更進一步推出「TOKYO Resilience Bonds」，明確將資金用途專注於「TOKYO強韌化」相關措施，並以「世界首個取得國際認證的韌性債」作為定位。 但韌性城市不只靠硬體工程，還需要能擴散的「軟體服務」。八王子市以大腸癌篩檢為場域導入SIB（成果報酬型官民連攜），以三年期方式運作並完成最終報告公開；其介入做法包括用AI分析目標族群並進行客製化通知，以提升受檢與精檢率。這種「為成功付費」的邏輯，讓政府把預算花在結果上，也讓民間把創新押在成效上。

更值得注意的是，日本把單點工具做成了生態系。東京都在二○二二年推動「ソーシャルインパクト投資ファンド」，以東京都出資十億日圓作為錨定資本，目標與民間資金合計形成百億日圓規模，用於支援照護、健康等提升市民福祉的領域，並要求採行影響衡量與定期產出報告。這種「公部門作為錨定資本、民間放大槓桿」的官民連攜設計，特別適合照護與高齡等需要長期資金、又需要專業陪跑的領域。

在「婦女就業與女性活躍」上，東京都也以女性創業支援基金等方式，透過都出資引導民間資金共同投資，並提供投後支援，讓促進女性活躍的服務能走向規模化。於是，債券解決「大額長期投資」、成果付費解決「服務擴散」、影響力基金解決「早期風險資本」，三者形成接力。

台北其實已具備承接的基礎。台北市在二○二四年發行社會責任債券，資金用於捷運建設等具社會效益的公共工程，並累計達百億規模，顯示市場對「用途清楚、可追蹤成效」的城市專案有吸收能力。 這不只是籌資，更是把「交通可近性、城市共融」轉成可被長期持有的公共資產。

台北市下一步不該滿足於「有發債」，而是要走向「用影響力投資治理城市」：其一，建立更完整的永續／韌性債券框架，把防洪耐災、熱島調適、公共運輸、數位基礎設施與社會包容納入同一套可揭露、可檢證的資金語言；其二，參考東京都「十億帶九十億」的官民連攜模式，成立台北版影響力投資基金，聚焦照護科技、婦女就業支持與高齡友善新創等，並把影響衡量與年度報告制度化；其三，挑選高可歸因議題試行PFS/SIB，讓有效服務以成果擴張，而不是以一次性補助消耗。

城市的未來，取決於能否把「永續共融」與「數位創新」變成可被資本長期支持的韌性系統。東京已示範：當金融工具、制度揭露、影響衡量與官民協作扣成一體，永續就不再是成本，而是城市升級的加速度。

（作者為中國文化大學法律系教授兼永續創新學院院長）