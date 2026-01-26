校事會議問題 政府該給解方

昨天上午，美國自由攀岩好手霍諾德徒手攀登台北一○一大樓，讓世界看見台灣。下午，教師團體群集教育部，要求「廢惡法、救教育」，成為另一種「看見台灣」；曾何幾時，原本令許多人引以為傲的教職成為燙手山芋，教師必須走上街頭爭取自己的尊嚴。

教師團體聚集教育部前抗議的訴求很簡單—廢除「校事會議」。此議題已紛擾多時，筆者曾問在職專班學生對此議題的看法，得到不同答案。有人認為校事會議很好，終於可以處理掉在學校裡令人頭痛的教師；也有人期期以為不可，認為「校事會議」傷害教師工作權、損及教師尊嚴、造成校園動盪。兩邊主張似乎都有道理。

把時間縱軸拉長，對於「校事會議」的產生應不意外。台灣過去師資平均素質雖佳，但教師在職期間的專業支持與課責卻不足，使得教師素質日漸分歧。過去為了支持教師專業發展、確保教學品質，而倡議教師評鑑、教師分級、教師換證等制度；很可惜的，全都淹沒在教師的反對聲中，最後迎來的是以「校事會議」處理不適任教師，對於教師專業的維持、教育的良善發展，真的比較好嗎？

我們聽到很多故事，學生被教師霸凌的故事、教師被「校事會議」凌遲的故事，相信這些故事均有其部分真實性；惟訴說個別故事卻無助於解決問題，我們還是要找出根本原則與系統性的方法來提升教師專業、保障學生權益、建立校園專業與信任的文化，讓師生不放棄彼此，能攜手勇敢地進行學習探險。教師的工作是帶領學生攀爬自己人生的「一○一」，師生之間、學校團隊之間、親師之間需互相信任、彼此支持；若有猜忌嫌隙即不可能攜手創新、攀登高峰，最後受傷害的還是師生。

「校事會議」雖然能處理部分不適任教師，但因其制度設計上的諸多問題（如處理層級、處理人員、處理內容、處理流程、課責制度等），導致對教師專業的成長、教師尊嚴的提升、校園內專業與信任關係的建立並無太大助益，政府有責任找出更好的解方來處理問題。教師團體也應該利用此次對抗「校事會議」的機會，重新找出建立教育專業的方法以謀取社會信任，並保障其教育的學生，讓世界能看見台灣優質的教育。