建立合理機制 讓教師免於恐懼

為抗議校事會議淪為校園濫訴與冤案的溫床，全教總於昨日發起「廢惡法、救教育」行動。來自全國各地逾千名教師集結於教育部前，痛陳學校淪為類司法機構的荒謬，要求立即廢除疊床架屋的「教師解聘辦法」、徹底清查素質堪慮的調查員人才庫、停止以法律程序霸凌教育專業。老師們嚴正呼籲，教育部長若無力解決亂象，即應下台負責。

現場有多位蒙受冤屈的教師現身控訴。案例怵目驚心：有教師僅因一張網路截圖遭投訴１９９９，便遭長達半年的調查；有親師溝通已化解誤會，校方仍執意啟動程序；更有教師在處分遭撤銷後，反遭校長以「若不記你申誡，我便會被記」為由威脅懲處。這些匪夷所思的過程，凸顯調查機制已背離初衷，調查期間的心理凌遲與名譽損害，往往比最終查無實據的結論更具殺傷力。這些被調查的教師即使最終未受懲處，也早已身心俱疲，感嘆不如歸去。

淘汰不適任教師本是社會共識，亦是多數教師心聲。然而，當制度使校園淪為法律攻防戰場，親師關係陷入持續對立；當檢舉門檻過低，且投訴者無須承擔查證責任，調查機制便易遭濫用，成為小題大作甚至整肅異己的工具。這種「未審先判」的集體氛圍，正迫使第一線教師退縮至「防禦性教學」的堡壘—不敢管、不敢教、不敢創新。當教師只能被迫明哲保身，最終被犧牲的，難道不正是社會最在意的學生受教權與國家教育品質？

據教育部數據，上一學年度全國高中以下學校處理了超過兩千四百件投訴。然而，掌握教師職業生命的調查員，其專業素養卻令人高度憂慮，甚至出現連法定程序都表述錯亂的案例。

這種堪慮的素質，動搖了機制公正性，更衍生出畸形的「調查產業鏈」：高額調查費用吸引部分人員專職從事，被調查教師則需投入巨額成本防禦。當校事調查成為一門搶手生意，顛覆的是教育的本質與尊嚴。

此制度對教育最深遠的危害，莫過於全面腐蝕校園的信任文化。本來應是共學成長的場域，如今瀰漫懷疑與對立。家長對教師專業的敬意消退，取而代之的是挑戰與衝突；教師動輒得咎，惶惶終日，擔憂自己成為制度下的犧牲品。

若一個備受官方肯定的制度，結果竟是親師生信任斷裂，迫使教師將作育英才視為僅堪餬口的例行工作，那麼，此制度即便占據道德制高點，難道不該深刻檢討？

平心而論，此一爭議制度係上屆國會與前任部長任內推動。現任部長鄭英耀面對批判或感委屈，然其上任已逾一年半，面對中小學校園排山倒海的反彈，卻僅止於小幅修補，甚至加碼推出可能加劇亂象的新措施。面對教師集體怒吼，部長竟冷言「教師應回到學校把小孩教好、不要傷了我們支持的心」，顯露對教育現場的極度陌生與行政傲慢。若教育部無法成為教師的後盾，反成製造恐懼的源頭，其施政正當性何在？

專業而熱忱的教師，是教育品質的根本。健康的改革，應停止將校園作為法政實驗場，轉而尊重教師專業自主，建立合理、公正的溝通與處理機制。唯有讓教師免於恐懼，教育才能看見希望；當教師的熱情被無盡的調查報告磨損殆盡，燈火熄滅的校園，又如何能點亮每一個學生的未來？