霍諾德不是玩命 是為人生全力以赴

美國極限攀岩好手霍諾德再度締造傳奇。廿五日，他在沒有任何繩索保護的情況下，以九十一分鐘成功攀登台北一○一，在國內外掀起熱烈討論。

當然，隨著這項壯舉而來的並非只有讚嘆，還有不少質疑與批評。有人認為他是在「玩命」，也有人無法理解，覺得這樣的挑戰毫無必要。然而，筆者對霍諾德此次攀登台北一○一，卻抱持不同的看法。因為他所展現的，從來不是一時衝動的冒險，而是一種建立在高度專業、極端專注與長時間準備之上的選擇。

霍諾德曾坦言，自己放棄過的攀登次數多到數不清。只要他覺得狀況不對，無論環境、身體或心理出現疑慮，就會果斷喊停。這樣的態度，恰恰顛覆了外界刻板印象—他並非不重視生命，而是比多數人更清楚風險所在，也更清楚什麼時候該前進、什麼時候該停下。

他曾說過一句引人深思的話：「很多人因為我冒險而指責我，但我覺得這其實有點虛偽，因為每個人都在承擔風險。就算你什麼都不做，坐在沙發上不動，也有罹患心臟病或癌症的風險。」在他看來，風險並不只存在於極限運動之中，而是每個人一生都無法完全避開的課題。

霍諾德這次在台北一○一的赤手登峰，不只是一項極限運動的壯舉，也是一堂人生課；它提醒我們，在各自的人生高度上，要為自己真正想走的路付出準備、承擔風險，並以專注與勇氣全力以赴。