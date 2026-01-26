找回國民黨魂 再談重返執政

日前，外界暱稱「ＣＫ楊」的楊建綱先生應邀參加國民黨立院黨團聚會，並以「重新撐起國民黨那根脊梁」為題發表演說。媒體經常以「藍營神秘金主」描述楊建綱，但對我而言，他一點也不神秘，在我從台大退休搬到桃園定居前，他每周都約我見面，平時也經常電話往來。外界對他各種不實、甚至貶抑的揣測，做為他二十多年的好友，有必要為他討一個公道。

楊建綱不是國民黨員，但歷屆國民黨主席選舉都有他的影子，「神秘」是因為他不願公開露面、從未要求政治回報，選舉期間活躍、選後瞬間消失。事實上，楊建綱關心政治，是因為他關心社會、人民；雖然他不是理論家，他關心的卻是國民黨的創黨精神與核心價值，所以他其實比許多國民黨員更愛國民黨。

國民黨原本是一個有思想、有主義的政黨，孫中山先生棄醫從政，稟持的是「天下為公」的理念。相較創黨時期「以國家興亡為己任，置個人死生於度外」的國民黨員，目前國民黨在精神和理念上真正合格的黨員有幾人？

其實任何一個以理念、理想認同國民黨的人，都會對當前的國民黨感到失望；根本原因是國民黨裡的政治人物大多忘了初衷。一個充滿著政客、個人政治利益至上的政黨，不可能產生感動人心的力量。所以儘管民進黨執政荒腔走板，國民黨卻難取而代之，因為對人民而言政客不分顏色，都不是人民之福。

楊建綱在演講中表示，國民黨想要重返執政，問題核心在於政黨定位，而非「年輕化」，這點可謂一針見血，政客不是因為年輕就不會成為政黨的負債；一個政黨若有挺著脊梁的年長黨員，卻是政黨的資產。國民黨當前的問題在於，還有多少國民黨員時刻以蒼生為念、把捍衛公理正義視為從政目的？

美國哲學家羅爾斯說：「政客在乎的是下一次選舉，政治家關心的是下一個世代」，楊建綱對國民黨失望，因為放眼國民黨檯面上的政治人物，以「政治家」自許者寥寥無幾。楊建綱快八十歲了，火氣仍大、罵人不假詞色，一點也不怕得罪人，因為他「無所求」；自由社會意見多元是常態，因此任何人都可以不同意他的論點；但他的起心動念絕對比大多數政治人物、甚至政治評論家更無私。他之所以與我成為莫逆之交，因為我們在政治上氣味相投。

去年國民黨主席選選期間，有人說鄭麗文當選主席後，楊建綱會成為「地下黨主席」，這是因為說話的人一點也不了解楊建綱。當代社會像楊建綱這樣重情義、頗有古代俠士風骨的生意人，實為鳳毛麟角。國民黨若一心想重返執政，卻忘了主義、思想、丟掉黨魂、失去黨格，那絕對挺不起承載國民黨本色的那根脊梁，奪回執政只是幻想！