川普世界級霸凌 我軍購淪「盤子」

美國商務部長盧特尼克仗勢欺人，逾越外交分際，在瑞士達沃斯接受彭博採訪時，對於加拿大近日與中國達成的商貿協議，竟然批評「這是我見過最愚蠢的事」，還語帶威嚇表示，將會損害今年夏天將啟動的「美墨加協定」的談判。

豈料，美國總統川普「打蛇隨棍上」，在自家社群媒體平台發文：「如果加拿大與中國達成貿易協議，所有進入美國的加國商品將立即課徵百分之一百關稅。」川普諷刺「中國將生吞活剝加拿大，包括摧毀他們的商貿、社會結構及整體生活方式」，還稱呼加拿大總理卡尼為「州長」，實在是世界級霸凌者，吃人夠夠。

最近美國有位在台官員關切軍購案，連「自由不是免費的」都說出口。筆者不禁要問，美國欠台灣軍武一大票，遲遲不交貨，還要我國加碼編列預算購買，難道認為台灣是世界級「盤子」嗎？到底是美國人心眼壞，還是被寵壞，或者利欲薰心，太好賺，不得不為？