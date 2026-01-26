聽新聞
0:00 / 0:00

川普世界級霸凌 我軍購淪「盤子」

聯合報／ 方復權／國際貿易（台中市）

美國商務部長盧特尼克仗勢欺人，逾越外交分際，在瑞士達沃斯接受彭博採訪時，對於加拿大近日與中國達成的商貿協議，竟然批評「這是我見過最愚蠢的事」，還語帶威嚇表示，將會損害今年夏天將啟動的「美墨加協定」的談判。

豈料，美國總統川普「打蛇隨棍上」，在自家社群媒體平台發文：「如果加拿大與中國達成貿易協議，所有進入美國的加國商品將立即課徵百分之一百關稅。」川普諷刺「中國將生吞活剝加拿大，包括摧毀他們的商貿、社會結構及整體生活方式」，還稱呼加拿大總理卡尼為「州長」，實在是世界級霸凌者，吃人夠夠。

最近美國有位在台官員關切軍購案，連「自由不是免費的」都說出口。筆者不禁要問，美國欠台灣軍武一大票，遲遲不交貨，還要我國加碼編列預算購買，難道認為台灣是世界級「盤子」嗎？到底是美國人心眼壞，還是被寵壞，或者利欲薰心，太好賺，不得不為？

川普 加拿大 AIT 軍購

延伸閱讀

委內瑞拉裝備失靈士兵吐血 川普證實動用秘密武器

美國男護理師遭執法人員擊斃 影片曝光似打臉川普政府

陸克文遭川普批評後將辭職 澳洲提名毛瑞亞蒂駐美

川普譏北約軍在阿富汗「躲後方」 英相促道歉 哈利王子也發聲

相關新聞

建立合理機制 讓教師免於恐懼

為抗議校事會議淪為校園濫訴與冤案的溫床，全教總於昨日發起「廢惡法、救教育」行動。來自全國各地逾千名教師集結於教育部前，痛...

科技．人文聯合講座／手機不是萬能，但沒它萬萬不能

威訊（Verizon）、AT&T和T-Mobile名列美國三大科技電信公司，就如同台灣電信三雄中華電信、台灣大哥大和遠傳...

校事會議問題 政府該給解方

昨天上午，美國自由攀岩好手霍諾德徒手攀登台北一○一大樓，讓世界看見台灣。下午，教師團體群集教育部，要求「廢惡法、救教育」...

綠白合 難超越藍白合

民眾黨長期以聯合政府作為突破藍綠對立的制度想像，理論上，存在「綠白合」、「藍白合」及「藍綠白合」可能性。然聯合政府並非單...

川普世界級霸凌 我軍購淪「盤子」

美國商務部長盧特尼克仗勢欺人，逾越外交分際，在瑞士達沃斯接受彭博採訪時，對於加拿大近日與中國達成的商貿協議，竟然批評「這...

找回國民黨魂 再談重返執政

日前，外界暱稱「ＣＫ楊」的楊建綱先生應邀參加國民黨立院黨團聚會，並以「重新撐起國民黨那根脊梁」為題發表演說。媒體經常以「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。