卓揆要交辦陳部長什麼？

高鐵延伸宜蘭計畫在去年環境影響評估過程中，有不少質疑，環評大會依然通過。兩星期前，前政委張景森連續在臉書發文，批評這個計畫，進而在喜宴中向卓榮泰建言，終獲卓院長回應，交代交通部陳部長再加評估。

張政委對自己督導工作走了樣，明辨是非，再三諫言；院長得知直言，立即交辦，都是君子佳話。敬請確定對宜蘭案的檢討是在爭議處細察，不是含糊從事。

高鐵延伸宜蘭計畫究竟有哪些可疑，讓這件事有這麼戲劇化的發展呢？

據張政委臉書披露，重點有二：一，規畫和協商未依程序，以致身為督導政委卻完全不清楚計畫內容；二，計畫成本從九百億暴增到近四千億元，卻沒有相應的效益，是史詩級浪費！

政委指責未察的程序，不只是他這一關被晃過，是整個作業沒有依行政院先期計畫流程（可行性評估），欠缺對各相關機構協議暴露的重大錯誤。其中最受傷的就是宜蘭縣和宜蘭人！

卅年前國道五號通車，宜蘭游縣長上下花了多少時間和交通部協商路線和交流道。今天，宜蘭縣一直盼望台鐵提速改善聯外交通，也有他們的提案等待環境評估。不料前交通部林佳龍部長突然要求改以高鐵為替代方案，從此一路超車，把未經可行性評估，系統技術和經費都完全不一樣的高鐵直接送進環評。國發會沒有審議可行性，宜蘭人沒有機會像卅年前好好商量。猛然間，被丟來大禮，可也同時迎來切割廿公里良田、拆屋一百四十棟，又違背縣國土計畫的諸多傷害。簡直來不及抱怨，遑論民眾參與，協商合作。

張政委懷疑的成本效益也是大黑箱！效益面鐵道局用超密班次（平日四班周末五班，比桃園站還多）高估運量，再誇大旅遊和物業績效，配合環評過程次次增高的成本，製造數據，美化高鐵計畫。

最讓人難解、也難過的，是鐵道局對原來也是自己規畫提案的直鐵計畫，可以在吹號轉向高鐵後置之不顧，甚至漠視台鐵優勢（如新自強號爬坡力足可運行後來的高鐵路線），只把舊方案的彎繞打壓為不得改進，得出直鐵更慢、工期長也很貴的諸多缺點。

一個倡議直鐵十年的工程機構，只為奉行長官新指示，可以完全忽略客觀的技術事實，否定原計畫，供奉違規超車的政治新歡？

鐵道局的專業固然有待良心檢討，交通部在拒舊迎新的政策面，運輸政策面究竟是怎麼思考的？

高鐵／直鐵不像國五只是工程，隧道長和造價之外，誰營運？乘客在那裡？被高鐵排擠襲奪的台鐵要交出宜蘭通勤族，還要在宜蘭新站備車供乘客轉乘（縣內集散或續往花東）？對於成立剛兩年的台鐵公司，交通部怎麼忍心這樣傷害？

張政委之怒，不僅僅源自他兩個不解。本案為政治踢開石頭趕路，陸續呈現該追究的實在太多，如今院長交辦，撥雲見日，請回到初衷、回歸基本：一，給直鐵公平評估機會；二，還原高鐵方案營運真相。