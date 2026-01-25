星期透視／綁定美國 台就安全了？

去年台灣堪以「驚濤駭浪」形容，大罷免使得僅存的政黨共識和民主價值盡散，加上台美關稅協議的煎熬，及解放軍兩次圍台軍演，可謂步步驚險。面對變局，賴政府配合美國將半導體產業送走，又編列一點二五兆軍購特別預算，將台灣未來綁定美國的意圖十分明確。新的一年台海是否轉危為安，民眾昂首企望！

川普執政一年，外交政策逐漸展現四個特徵。他先從經濟民族主義下手，不論政權性質、親疏，以高關稅強迫東亞國家轉移戰略產業，試圖重振美國經貿霸權。其次，強化在美洲的主導地位，出兵委內瑞拉逮捕總統帶回審訊，這個被稱為「唐羅主義」的槍炮外交，確實重挫了中國在拉美的布局，墨西哥對中國電動車加徵百分之五十關稅，巴拿馬退出一帶一路、允許美軍留駐運河區，宏都拉斯可能與台復交。

強占格陵蘭又帶出了川普主義的第三個內容，也就是學者米爾斯海默所稱的攻勢現實主義。川普似乎對中國崛起後的新國際秩序高度不滿，對中國在全球經貿及產業鏈的強勢地位，以及礦產資源的把持深感焦慮，遂採取預防性擴張，希望控制如委內瑞拉油源以及格陵蘭｜冰島｜英國之間的ＧＩＵＫ戰略門戶。最近在達沃斯舉行的世界經濟論壇，川普再度高調批評歐盟，不惜裂解北大西洋公約組織堅持併吞格陵蘭，這又說明川普主義的第四個內容，也就是自我中心以及對傳統民主價值及邦誼的輕藐。

川普的特異，恰恰說明台灣「脫中入北」政策的荒謬！

面對「川普驚奇」，美國友邦經過一年摸索，逐漸自錯愕中演變出兩個應變方案，一是提升戰略自主減少對美國的依靠，比如從外交到經濟、安全，歐盟展現更多的自主，增加國防預算，預作美軍撤出的準備，日本亦然，被遺棄的恐懼加深，自衛隊模擬後美軍時代對區域的影響；另一方面，面對美國的經濟掠奪，盟邦紛紛加強與中國的經濟連接，最近加日韓三國領導人和中國舉行峰會時，不約而同提出推進／深化戰略合作夥伴關係。加拿大總理訪中，將對中電動汽車百分之百關稅調降至百分之六點一，還簽訂免簽協議，同意在能源等五領域加強合作；英國批准大陸興建超級大使館。

賴政府極力向美靠攏，非但沒有迫使大陸減少對台壓力，反而促使中方以台獨引進外力為名增加威懾。面對二○二七年連任的壓力，習近平在統一問題上勢必展現更大力度，最近中共將海警部隊納入中央軍委統一指揮，成立火箭軍，通過戰爭動員法以及反對外國經濟制裁法，加上對台軍演「由訓轉戰」的調整，在在印證統一步調已然加速。

面對川普的不可測，美國的民主盟友紛紛採取提增戰略自主、加強與大陸經濟連接的「雙避險」策略，台灣卻反其道而行。最近美國在台協會積極游說對美軍購，卻無法合理化商業利益背後的空白承諾，與其期待不切實際的外援，不如自己努力和平！

