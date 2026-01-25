國防韌性 關鍵在後勤維護能力

地緣政治衝突加劇，以無人系統為核心的「不對稱作戰」已成為國防重中之重。然而，新興科技具備開發周期短、迭代快、民用組件占比高等特性，導致其在從實驗室走向量產的過程中，常出現穩定性不足或失效。為確保預算投入後能在關鍵時刻發揮戰力，必須針對「高汰換率」與「儲備性要求」調整傳統採購與後勤邏輯。

一、在落實技術主權，自主提升與國產化韌性方面，引進國外技術的採購案，應強制要求在地化產製與軟體主權，避免戰時供應鏈斷鏈。首先，在地產製率需達百分之七十以上：建案應規範在技轉後一至二年內，核心部件如複材結構、動力傳動、通訊天線由國內生產。不僅推動產業發展，更確保戰時遭封鎖時仍具備自給自足的彈性。其次，掌握軟體主權與開放架構：合約應明定原廠釋出ＡＰＩ或中間軟體原始碼。面對敵方頻率干擾的動態變化，我方須具備自主提升電子反制演算法的能力；此外，系統介面應符合MAVLink或STANAG等通用標準，確保未來掛載新型彈藥或偵蒐裝備時，不需受制於外國原廠。

二、在驗證驅動採購方面，傳統「硬體規格驗收」已不足以應對萬變的戰場，採購應轉向「實效保證」。首先，需分階段驗證：針對高不確定性系統，應採先期少量試製。在量產撥款前，必須在台灣周邊之極端環境下完成實際場域驗收。其次，反制系統極易因頻率改變而失效。應要求「軟體定義無線電」的開放性，並在期內包含至少二次以上的頻譜資料庫更新，確保系統不會過時。

三、在壽命周期指標方面，新系統多採模組化設計，其維修指標雖與傳統機艦不同，但妥善率要求得維持：首先，實戰化ＭＴＢＦ（平均失效間隔）：合約應明定若實際故障率高於承商標榜數值，須負責改良與召回成本。若為軍售案，則應列入管制會議要求官方協助解決，避免成為「科技孤兒」。其次，在地化ＭＴＴＲ（平均維修時間）：採購前應評估後勤體系建置。合約應強制要求百分之廿以上消耗性零件隨機附帶，或在台設立廿四小時內送達的備品庫，落實「現場快速抽換單元」設計。

四、在環境適應與儲備管理方面，無人系統多數時間處於儲存，其電子元件比飛彈更脆弱，應強化環境耐受力：電池是無人機的命脈。規格應要求具備「數位化健康存摺」與自動充放電儲藏功能，在庫儲階段即可透過數位化手段確認健康狀態，避免電力失效。另外，應具備抗腐蝕與自檢機制。針對台灣特殊氣候，須納入抗腐蝕塗層與防護係數測試。無人機應建立「數位飛行模擬」驗證，減少實機損耗；無人艇則需強化防潮設計、具備「遠端自檢」功能，隨時可確認系統狀態。

軍購的成功不在於「買到」，而在「效能」。應將「後勤維護能力」與「儲存自檢機制」提升至「作戰規格」高度。唯有建立強大國內產製能量與嚴謹維護體系，確保系統在久儲之後按下按鈕的瞬間，依然能保持一百分的效能，這才是真正的國防韌性。