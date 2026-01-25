快訊

張又俠落馬 共軍短空長多

聯合報／ 楊穎超／銘傳大學副教授
大陸國防部通報，中央軍委副主席張又俠（圖）、中央軍委委員兼聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，遭立案審查調查。路透
中共官媒昨日下午發出消息，中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員劉振立涉嫌嚴重違紀違法，已被立案審查調查。在中共政治語彙裡，此舉通常意味著內部已找到堅實證據，當事人的政治生命終結。

相關發展其實並不太讓人意外。一月十六日，中共舉辦中央軍委紀委擴大會議，軍委副主席張升民出席講話，張又俠未出席；一月二十日，中共領導習近平主持的「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班」開班式，張也未現身；可是在二○二四年十月，中共舉行「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆三中全會精神專題研討班」開班式裡，張坐在台下第一排。出缺席之間，已經代表了某種意義。

張的落馬，具有以下意涵：

首先，習大權仍然在握。張是解放軍的第二號人物，如果沒有習意志，沒人可以動得了張。問題是，習為什麼要動張？普遍看法是習在清除可能威脅他權力的對手。然而，張按年齡早該屆退，即便在中共二十大續任後，也預計將於明年退休，到時年齡已達七十七歲，相較於其他遵守「七上八下」屆齡退休的前領導們，張更深入影響中共政治的前景並不存在。在中共「黨指揮槍」傳統下，他也沒有挑戰習權威的實力。比較可能的原因是，習有認真根除解放軍貪腐的決心。在習過去的講話裡，多次主張唯有不貪汙腐化的軍隊，才能打仗。

其次，影響解放軍高層。張歷任軍內要職，並曾實際帶兵參與對越南作戰，著有戰功；同時他也是典型「紅二代」，還是跟習有深厚關係的將領，長期被視為政治背景深厚的重量級人物。而近幾年中共軍隊高層紛紛落馬，如今包括中共二十大選出的兩位軍委副主席都出事，對於其他解放軍高層來說，連這樣的人都可以下台，其他有問題的將領恐怕更人心惶惶。

但如此是否可以推論到解放軍未來對台軍事動作無法實施？這個問題美國國防部在之前共軍高層被整肅時已觀察到：儘管中共軍中腐敗問題存在，近年來仍在整體軍事能力上取得顯著進展。

未來可以觀察部分至少有二：

一是張具有對外實戰經驗，也是實際負責在二○二四年與時任美國國家安全顧問蘇利文會面，並應邀訪問俄羅斯見總統普亭的重要對外人物。這是少數有較多空間，可以向外界表達中共軍隊極高層想法的窗口。習將之整肅，顯然認為軍隊內部紀律優於對外應處，這對中共軍方來說應是短空長多的格局。

二，近年以來中共中央軍委晉升流程暫停，暗示局勢未明朗，張落馬後，軍委會成員僅剩習近平和去年十月才升任副主席的張升民。至少可以推測，中共有將國防部長董軍等人補上軍委職位的需要。何時補上？又有誰會補上？這也給外界留下觀察中共軍方動向的線索。

