川普挾和平理事會令天下

第一次世界大戰之後國際聯盟於一九二○年依《凡爾賽條約》成立；二次大戰之後聯合國依據《聯合國憲章》於一九四五年十月成立。二○二六年美國總統川普為處理加薩和平，成立「和平理事會」，細審其章程，儼然有與聯合國安全理事會分庭抗禮之意。

去年十月十日在川普強力介入下，加薩地區達成第一階段的停火協議，其中最重要的是成立和平理事會，由川普出任主席。經過三個多月的醞釀，和平理事會在瑞士達沃斯世界經濟論壇會議期間揭曉，竟由一隻和平鴿變成一頭細嗅薔薇的猛虎，打著和平的旗號，要處理全世界各地、而非限於加薩的武裝衝突。這一轉變，跟川普好大喜功的作風若合符節。

和平理事會的成立，其架構、人選、功能與法律地位存在不少問題，世界各國領袖頗多質疑。該會由川普一手主導並自任主席，未經過任何美國或國際的法律許可程序。

這此真正大權在握的只有川普。依據章程，哪些國家可以出任理事國，要經主席邀請；成員國任期不超過三年，如續任也要經主席批准。主席擁有建立、修改或解散附屬實體的專屬權力，並對所有決定擁有否決權；主席職位除非志願辭職或因喪失能力，否則為永久性且有權指定其繼任者。

這種挾持國際社會令天下的做法，只有美國敢厚顏做此等要求與安排，一定會引起爭議，並造成實際工作上的困難。

和平委員會下設立執行委員會，也由主席挑選及任命全球重要人物組成，其運作情形每季度向主席報告。目前浮出檯面的人選如英國前首相布萊爾、川普的女婿庫許納等都頗有爭議。總之，被納入者都是川普屬意的人選，在實際運作中都要貫徹川普的個人意志。

這個由美國起草的章程，自認為是具有國際法律人格的過度性治理行政機構，但主席有權發布具有法律效力的決議或指令。主席既凌駕所有其他的會員國，其指示或指令竟具有法律效力，這種說法很難不受到國際社會的挑戰。

和平理事會最初的構想是協助加薩停火後達成和平與重建，但新的版本已出現變異，由處理加薩這個只有三六五平方公里土地的衝突區，一躍為解決全球衝突的平台；一個加薩問題還沒有能夠解決，又想擴張到不符實際的全球衝突解決的任務。難怪七大工業國成員如英、法、德、加等國普遍沒有響應或拒絕加入。

川普對聯合國及其附屬組織，如世界衛生組織的運作，頗有微言，和平理事會的司馬昭之心就是避開聯合國安理會，建立由主席個人全權主導的機構，可與聯合國平起平坐的一個國際組織。雖然設置永久會員，但要提供十億美元的「束脩」，且不像安理會常任理事國擁有否決權，所有的權力由主席一人掌控。

美國政府已宣布退出世界衛生組織，哪一天宣布退出聯合國也不足為奇，國際社會只有拭目以待了！