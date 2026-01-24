回歸制度面 化解國防預算僵局

立法院多次否決國防特別條例與特別預算後，行政院與立法院之間的責任歸屬爭議持續延燒。行政部門指責立院延宕國防建設，立院則質疑預算規畫與審議程序。若跳脫政治攻防，回到制度面檢視，國防預算卡關的核心問題，其實仍在行政院與國防部是否善盡說明與整體規畫責任。

國防建設固然攸關國家安全，但正因其重要，更應遵循完整的計畫與預算制度。依財政紀律與預算法理，重大建軍投資原則上應納入中長程建軍計畫，分期列入年度預算，接受逐年審查與執行績效檢視。美國前國防部長麥納瑪拉（Robert Strange McNamara）時期即建立「計畫—計畫編列—預算制度」（ＰＰＢＳ），強調戰略目標、建軍項目與預算資源的系統性連結。我國行政部門近年卻頻繁以特別預算方式，一次框列跨年度鉅額經費，自然引發立院對監督不足的疑慮。

其次，國防預算規模與兩岸政策及防衛戰略密不可分。不同戰略選項，無論是強調嚇阻防衛、固守反制，或風險控管與和平推演，其所需軍備重點與財政負擔皆不相同。然而相關政策討論，長期停留在行政體系內部，未能充分與立法院及社會溝通，導致預算送至立院時，爭點集中爆發，增加預算審議困難。

此外，龐大國防支出勢必對其他施政項目產生排擠效果。社會福利、教育、長照與基礎建設，皆與民生發展息息相關。行政院若未同步提出整體財政影響評估，僅以國安重要性要求快速通過預算，難免讓社會質疑資源配置是否經過周延衡量。

立法院的職責在於審查，而非背書；行政院的責任則在於提出具體、可受檢驗的政策與預算說明。當行政部門未能充分說明戰略選擇、建軍藍圖與財政影響時，立院要求補件或退回重議，本質上是制度正常運作，而非對國防的不支持。

綜合而言，化解國防預算僵局，行政部門應回到制度治理的正軌，並提出以下期盼與建議：

一、建立中長程建軍與預算整合機制，減少以特別預算取代年度預算的例外情形；二、就兩岸政策與防衛戰略進行充分說明，讓立院與社會理解預算規模背後的政策選擇；三、同步提出財政影響與排擠效應評估，兼顧國防安全與民生發展；四、尊重立法院審議權，將預算協商視為民主治理的一環，而非政治對立。

國防需要全民支持，更需要制度信任。唯有行政院與國防部補齊規畫、說明與溝通責任，國防建設才能在民主監督下，獲得長期而穩定的支持。