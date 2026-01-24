聽新聞
超級大總統 才是憲政亂源

聯合報／ 黃丙喜／國家公益發展協進會榮譽會長（台北市）

為了中央政府總預算審查，立法院朝野政黨至今仍然吵成一團，近日在野黨規畫先行審查ＴＰＡＳＳ等新興預算；行政院長卓榮泰則要求回歸國會進行政策辯論。朝野對立紛爭不斷，其實，憲法把總統的職權修成「超級大總統」才是亂源。

為何說「超級大總統」？因為總統掌握立法院之外的行政、司法、考試和監察院正副院長提名權。更絕對的權力是，對有政府首長之稱的行政院長的任用，還不須經由立法院的同意；反之，立法院對於行政院長的不信任案，即使進行倒閣，卻必須以立法院被解散為代價，完全不符權力比例原則。

台灣因此在政治上出現的嚴重問題是，賴清德不當總統後，朝野惡鬥恐怕也不會停止！除非《憲法增修條文》再把「超級大總統」修正，否則政局將永遠陷入「人治大於法治」的民主困境中。

賴總統上任至今堪稱台灣進入總統直選以來朝野最惡鬥的時期，從大法官提名、財政劃分到總預算審查等等，紛紛出現大對峙。他的偏狹固執雖是原因，但憲法增修條文才是亂源。

希特勒式民主對世界和德國造成的災難，大家應該耳熟能詳。憲法在李登輝任內所做的增修條文正埋下類似的可怕亂源。

在台灣，總統所屬政黨若在立法院也居多數，他如果不具有正確的民主素養，幾乎可以為所欲為；即使少數執政如當前的賴清德總統，也可濫用憲政法庭的釋憲與行政院長的副署權，照樣可以我行我素。縱使立法院有彈劾權，總統就是不來立法院報告，也只能徒呼奈何！所以說超級大總統，並不為過。

立法院對正副總統進行彈劾案投票。根據《中華民國憲法增修條文》第四條第七項規定，總統彈劾案必須由三分之二立委投票通過，通過後還要再送憲法法庭審理。在野陣營席次過半已不容易，因此一般認為彈劾案都無法送出立法院大門。

怎麼辦？看來只能釜底抽薪，來進行修憲。哇！修憲只怕更難！立法院經過立法委員四分之一的提議、四分之三的出席人數，以及出席人數四分之三的決議，才能提出相關的憲法修正案，並於公告半年之後，經過公民複決，且有效同意票超過選舉人總額的半數，才算通過修憲案。

假設有效選舉人總數為一九三○萬人，公民複決必須有超過九六五萬的同意票，試算看看，就能感受修憲有多困難了。

賴總統是少數執政，但他與卓院長敢如此吃定立法院，主因在哪，看明白了嗎？

修憲 卓榮泰 賴清德 彈劾案

