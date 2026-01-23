DEI風波：政府能為產業守住底線？

近來，外界對台積電在美國設廠的同時，可能需配合美方要求落實ＤＥＩ相關政策，出現高度關注與討論。相關疑慮的核心，並不在於單一政策本身，而在於這些外部要求，是否會動搖台積電長年建立的工程效率文化，以及台灣半導體產業賴以成功的競爭模式。

台積電能夠成為全球晶圓代工龍頭，是長期專注於製程良率、技術節點與執行效率的結果。這套高度工程導向、以績效與專業為核心的組織文化，是其與競爭對手拉開差距的關鍵。當企業面臨跨國設廠、高成本結構與不同制度環境時，任何額外的管理要求，若未妥善處理，都可能對執行效率產生影響，這樣的擔憂並非毫無根據。

但必須先釐清的是，ＤＥＩ並非單一、僵化的制度，而是一個涵蓋廣泛的政策框架，實際影響取決於落實方式。若ＤＥＩ被簡化為形式化指標、行政負擔，甚至凌駕於專業判斷與績效制度之上，確實可能削弱競爭力；但若僅限於防止歧視、確保基本勞動安全與擴大人才來源，並不必然與高效率文化衝突。真正的問題，不在於政策名稱，而在於是否侵入核心決策與技術治理。

部分擔憂將此情況類比為過去面板產業的失速經驗，但面板產業的衰退，關鍵在於技術門檻相對有限、產品高度同質化；相較之下，先進製程半導體仍具備極高的技術壁壘與客戶黏著度，只要關鍵製程與研發節奏不被打亂，其競爭優勢不會輕易消失。

然而，這並不代表風險可以被忽視。台積電赴美設廠，本質上是一項地緣政治與產業安全考量下的必要布局，而非純商業決策。美方在補貼、國安與價值要求上的附加條件，已逐漸成為高科技投資的常態。問題在於，這些條件若不斷疊加，是否會侵蝕企業的經營彈性與效率。

這正是台灣政策層面必須介入思考的地方。首先，政府應明確界定哪些是不可讓渡的核心競爭力。對台灣而言，先進製程的技術自主、工程決策權與人才任用原則，應被視為產業底線。在配合國際規範與價值要求時，必須確保不影響技術節奏與專業治理，這需要政府在對外談判與產業政策中，扮演更積極的角色。

其次，美國設廠所帶來的高成本與管理風險，不應完全由企業自行吸收。若先進半導體被視為台灣與盟友的共同戰略資產，那麼相關的稅制協調、人才流動、研發補助與法規彈性，就應納入整體國家戰略配套，而非僅止於投資補貼。否則，即使是全球最具競爭力的企業，也可能在長期結構壓力下逐步承壓。

第三，對於ＤＥＩ、ＥＳＧ等議題，台灣社會與政策討論需要回到治理本質，而非陷入價值對立。關鍵不在於是否採納某種理念，而在於是否維持以專業、效率與成果為核心的決策邏輯。任何制度若演變為形式主義，最終受害的往往是企業的執行力與創新能力。

對台灣而言，台積電並非一般企業，而是高度牽動產業結構、金融市場與國家安全的關鍵節點。正因如此，任何可能影響其競爭力的外部要求，都必須被放在國家層級審慎評估，而非僅以企業個案視之。

真正的風險，不在於是否落實某個政策框架，而在於台灣是否在國際政治與產業競逐中，逐漸失去對自身產業模式的主導權。與其放大金額式的損失想像，不如回到更根本的問題：在全球規則快速變動的時代，台灣是否有能力，替自己的關鍵產業守住該守的底線。