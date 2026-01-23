聽新聞
新租借時代的外交現實

聯合報／ 邢天立／中華兩岸人民文經交流促進會副秘書長（台北市）

二○二六年，世界迎來的不是復甦的序曲，而是一場秩序的解體。川普主義，已從政治口號蛻變為一套冷酷的地緣運算程式：主權可交易，盟約可定價，國際法則在「美國優先」的鐵砧上被重鑄。全球體系正面臨冷戰結束以來最嚴峻的壓力測試—這不僅是政策的轉向，更是根本邏輯的顛覆。

川普政府近期以關稅為槓桿，威逼丹麥在格陵蘭議題上讓步，將「房地產思維」赤裸套用於國際關係。此舉象徵一個「新租借時代」的來臨：傳統的聯盟忠誠與多邊承諾，讓位於即時、可量化的利益交換。當霸權不再願意承擔體系維護的公共成本，轉而對其主導的秩序進行「資產剝離」，二戰後建立的制度網路便從穩固架構淪為待售標的。美國接連退出數十個國際組織的舉動，並非孤立主義的退卻，而可能是意圖以雙邊「交易式關係」取代多邊「規則式秩序」的積極攻勢。

衝擊波最劇烈處，莫過於跨大西洋聯盟的質變。川普對歐洲祭出的懲罰性關稅，迫使如加拿大、丹麥等傳統親美國家公開尋求「戰略自主」。這並非價值觀的背離，而是生存理性的驅動。當華盛頓將盟友視為帳簿上的收支項，歐洲與亞洲的中等強國只得轉向多角化佈局，以對沖單一依賴的風險。國際態勢正從「基於規則」滑向「基於利害」，道義影響力讓位於赤裸的議價能力。

此種「交易型霸權」的崛起，催生了三大地緣特徵：

其一，秩序碎片化。長期、制度化的同盟（如北約）影響力衰減，取而代之的是因應特定議題、短暫結合的「利益團塊」。國際合作日益趨向項目化與臨時化。

其二，經濟安全化。關稅與科技管制不再是例外手段，而是日常政策工具。供應鏈的每一環節都被賦予國家安全意涵，全球經貿持續被「堡壘化」區塊切割。

其三，衝突常態化。川普「以實力求和平」的方略，實則是以威懾替代對話，以單邊行動侵蝕衝突緩衝機制。從委內瑞拉到巴拿馬運河議題，美方展示的軍事邊緣策略，可能在烏克蘭、中東等地緣斷層帶誘發不可控的升級。

對於台灣而言，這場秩序重組警示深刻：在「新租借時代」，沒有任何安全承諾是無條件的。川普主義撕去了舊秩序溫情的面紗，展現的是一個更冷酷、也更真實的權力世界。

我們有必要認清這個現實、並在國際及兩岸政策上做出必要的調整！

