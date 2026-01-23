理性積極面對長輩愛囤物現象

基隆火災的新聞，讓社會大眾對消防員不幸殉職懷抱悲傷，同時引發批評，主要是針對長輩囤積大量物品的現象。

我身為長年照顧高齡者的醫生，對於長輩愛在家裡堆積物品不捨得丟棄的現象，見多了，也想趁機分享如何協助處理的經驗。

我的病人郭阿姨，她從年輕起就喜歡購物。有一天郭阿姨的兒子傳來數張照片，原來是他們找了整理團隊幫郭阿姨整理老家，照片顯示整理後發現要被丟棄的東西真是數量驚人。

我先是大力稱讚，郭阿姨原本的居住環境是堆滿雜物的，整理後給人煥然一新的感覺，接下來，我把注意力放在那堆將被丟棄的物品上。

「郭阿姨有好多相同或相似的物品呢！」我說。

郭阿姨的兒子的語氣聽得出他拿這個老媽媽沒辦法：「對啊，我媽是購物狂，東西多到無法想像。買一件衣服可以五種顏色都包，或者同一個款式的褲子，相同顏色可以買三件。買多也就算了，問題是穿不到啊，因為我們人的習性是穿某衣服習慣了，穿到髒就洗，晾乾後繼續穿，穿來穿去都是同一件，現在的衣服又不容易壞，所以我媽幾乎不會去拆新的來穿，好多衣服放到現在依舊連吊牌都沒拆。」

他說到後來都生氣了：「我媽買衣服的壞習慣就是包色，可是賣衣服的銷售員也真沒良心，都不勸一下。老人家這樣包色的買，一輩子都穿不完，更何況很多顏色根本不適合她啊。」

我說：「所以，你媽買很多類似的東西不是因為她忘記了，而是因為要包色。家裡堆了很多的東西，也不是因為忘記而重複買，單純是因為不整理。」

他說：「沒錯。說實話，我也曾因為我媽這種亂買的行為而懷疑她是不是失智了，可是再觀察看看，我發現她和我吵架時精明得要命，日常理財也清楚該付的要付，不會亂欠債；雖說是愛血拚，倒也沒有因為這樣就把自己的老本花光到要讓子女擔憂的地步。所以我想，她頭腦清楚，花錢花得心裡還有數，那我就讓她當一個快樂又任性的老人吧。」

我慶幸郭阿姨有能理解她的兒子，又不免好奇：那為什麼還是動用整理團隊出馬呢？

郭阿姨的兒子爽快回答：「買是可以買，但家裡一直堆成這樣也不是辦法，所以我狠下心花錢請所謂的整理專家來好好整理一番，順便讓我媽知道這樣的習性對自己沒有好處啊。」

「那麼阿姨有改變嗎？」

「我看她會跟老朋友們推薦整理達人，還聽她勸別人要花點錢讓家裡變整齊一點，她也說這次狠心的把囤積的東西丟一丟，以後逛街會謹慎評估自己的需求再買。我感覺這回整理老家確實是有帶來一定程度的幫助。」

這位郭阿姨愛買又愛囤積，但這可不是我們說描述失智症病人常有的亂買又不丟的行為，她確實是一位認知能力良好的老人家。

這個故事希望能給大家勇氣，積極回家面對長輩囤積物品現象，若是因病而起的囤積，請想辦法帶給醫師看看，用醫療方法來減輕症狀。若還不到就醫程度，單純是長年累積後又因老化而無法處理，請從郭阿姨的兒子身上學習勇於面對的積極心態，加上整理達人的協助，並且用鼓勵的方式來緩和長輩的情緒，為他找出新的生活重心，這才是讓居家環境好轉、也能避免災害發生的好方法。