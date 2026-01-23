大義比天高 勇哉火場英雄

日昨基隆大火，小隊長詹能傑三次衝火場，因將面罩給了待救者，以致不幸殉職，真偉大。第二次出來時，他說，起火處住戶的衣服堆得像山高，叫其他人小心，自己卻再次進入火場！

此事令人想起廿五年前的美國九一一事件，雙子星高樓遭恐怖分子開飛機撞上，引起大火，許多消防員奮不顧身前往搶救裡面的人，結果都犧牲在現場，可謂生而為英，死而為靈。

小隊長詹能傑也如同卅四年前的幼稚園老師林靖娟，當時林老師在幼稚園車發生大火時，基於責任感，不畏懼大火，一再勇敢跳入車中拯救小朋友，最後不幸犧牲自己，舉世同悲。

這次基隆消防小隊長，是三次進去救人，還將氧氣面罩給了待救者，實在真偉大，應該給予隆重表揚與嘉勉，最好給予入祀忠烈祠的獎勵，同時應給予其家屬巨額慰問金，以獎勵其捨身取義的精神。

總之，消防小隊長詹能傑，火場英勇救人，捨己為人，其大義比天高，萬代歷史將永遠會有你的名字。

在此筆者也建議，將其英勇事蹟寫入中小學的語文教科書中。