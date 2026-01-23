聽新聞
劃清消防專業紅線 拒絕情勒

聯合報／ 白宗祐／資產管理（台中市）

基隆火警造成消防員殉職，引發社會高度關注與不捨。表揚勇氣本無可厚非，但若將犧牲包裝為理所當然的英勇，甚至成為對下一位第一線人員的期待，反而可能構成另一種壓力與風險。

在多數成熟的專業體系中，風險排序其實非常清楚。以美國空軍飛行員為例，訓練反覆強調的並非「完成任務到最後一刻」，而是在不可控風險下，優先保全人員性命。裝備可以放棄，任務可以中止，但人一旦犧牲，戰力與經驗便永久歸零。這不是怯懦，而是組織理性。

社會常以影視印象理解特戰單位，彷彿其核心精神是自我犧牲；然而在現實中，正規特戰訓練的邏輯恰恰相反。以美國海豹部隊為例，其行動原則是「保自己，才能保隊友」。任何正規訓練與行動準則，都不會把捨命列為標準操作，因為那只會導致判斷失真，進而削弱整體戰力。

這樣的專業原則，同樣適用於消防救災。火場不是靠情緒解決，而是仰賴訓練、裝備與風險評估。民眾在火災發生時被反覆提醒「打一一九、立刻撤離」，正是因為外行不該逞強；同理，消防員也不該被社會情緒、家屬哭喊或事後指責逼著逞強。外行用情緒指揮專業，才是真正的高風險。

當社會習慣以英雄敘事理解殉職事件，卻未同步劃清專業紅線，實際上是在對第一線人員進行情緒勒索。真正該做的，不只是檢討裝備是否到位，更要建立清楚共識：凡基於專業判斷所做的進退選擇，不應在事後承受道德審判。

捨身為人的故事，可以留在影視作品中；現實社會更需要的，是能夠活著回來、下次仍能救更多人的專業者。這不是冷血，而是對制度、對生命最基本的尊重。

