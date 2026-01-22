川普不顧和平 該得最厚臉皮獎

美國公共廣播電視爆料，川普寫信給挪威首相斯托爾，抱怨「挪威沒有給自己頒發諾貝爾和平獎，由於沒有獲得和平獎，我也不會再優先考慮和平」。川普在信中說，「我阻止了超過八場戰爭，但挪威決定不給我諾貝爾和平獎，我不再覺得自己有義務從和平的角度考慮問題」；川普也特別堅稱，「丹麥沒有能力保護格陵蘭，只有讓美國完全徹底的控制格陵蘭，才能夠保障它的安全。」

美國公共廣播電視說，「川普一再威脅要吞併格陵蘭，並聲稱不排除動用武力的可能性，引起歐洲的恐慌和擔憂。」

川普這封寫給挪威首相的信，主要就是說「給我諾貝爾和平獎，否則就別怪我不和平」。挪威首相發表聲明說，「諾貝爾和平獎，我已經多次向川普總統說明，頒發該獎項是獨立的諾貝爾委員會，不是挪威政府。」

川普這個作為，很像每年萬聖節的時，美國小朋友們到鄰居家敲門，「不給糖就搗蛋」。不只挪威首相，很多看了這個新聞的人，都感到啼笑皆非；相信美國很多政府官員，看了這樣的新聞，知道川普總統的行徑，會感到羞愧。

委內瑞拉籍的二○二五年諾貝爾和平獎得主馬查多，到白宮拜訪川普，將得到的諾貝爾和平獎獎座轉贈給川普，感謝川普對於委內瑞拉人民爭取民主自由給予的協助。川普很高興的接受馬查多給他的獎章，也回贈了一些以川普名字製作的白宮紀念品。

諾貝爾委員會對馬查多這樣的舉動很不以為然，並發布聲明說，諾貝爾獎項一旦公布，即不可能被撤銷、分割，或轉讓他人，該項決定屬最終裁定，永久有效。

委員會在獎項公布後，也不會對得主其後的行為或言論發表評論。

將諾貝爾獎獎章私相授受的行為，過去未有聽聞，馬查多送獎座給川普，川普接受轉贈，都開了先例。

川普汲汲營營的希望得到諾貝爾和平獎，已不是新聞，他多次念茲在茲的談到自己對和平的貢獻，認為拿到諾貝爾和平獎才是實至名歸；天不從人願，公理何在？

川普想諾貝爾和平獎，想瘋了。每年也有一個民間團體頒發「搞笑諾貝爾獎」，不知有沒有勇氣頒發「最厚臉皮獎」給川普？