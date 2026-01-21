高調宣揚台美關稅談判結果 恐引發震盪

台美關稅談判於近日公布最終協議，執政團隊對於談判成果歡欣鼓舞；除了宣稱四項目標全數達成外，卓揆還比喻為「擊出漂亮的全壘打」、並親至機場迎接談判團隊。然而就談判實務而言，如此高調宣揚，反而可能會引發反效果，實無必要。

我方對於本次結果高調宣揚，顯然是要彌平上次疊加關稅引發的震盪，卻可能引發反效果。首先，美方發現我方如此高興，恐重新檢視原談判條件是否要求得「不夠多」，進而對我方增加要求、影響尚待簽署之書面貿易協議的期程；其次，他國注意到我方獲致「比較優惠」之結果，於是要求美方比照而造成美方困擾；再者是中國發出政治干擾，而這也發生了，中國外交部已立即表達反對美方與台灣簽署任何「具有主權意涵和官方性質的協議」。

有經驗的談判人員，即使內心對於結果高興和滿意，卻不形於外，甚至還應以「難過懊惱的相反表情」掩飾內心之欣喜，目的是讓對手鬆懈與鬆手。我方如此高調宣揚成果，或許是想諂媚川普，但確定他看了這情況不會覺得「有異」？一定感到高興嗎？

為了避免引發不必要之困擾，有經驗的雙方人員在談判結束時，偶爾會討論後續發布新聞稿或對外發言之處理原則，甚至不排除由單方統籌發布新聞稿，或程序上先經對方過目。

台美關稅談判事項，主要是美方以課徵高關稅要挾、提出諸多要求；我方則回應讓步方案，直至美方點頭。說白了，就是一方面由我方企業被動地出錢出人赴美投資，提振美方經濟實力；另一方面也是由我方降低關稅、擴大開放國內市場給美商。無論談判結果如何，都是美方得利、我方付出，頂多就是某些成果比其他國家「優」，實在不值得大聲張揚雀躍。某些比其他國家「優」者，也可能是因我國付出較多而獲得的「對價」，實質效益多寡尚待長期觀察。