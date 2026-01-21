記憶體產業 地緣政治下的生存賽

美國商務部長盧特尼克於元月下旬又發出「百分之百記憶體關稅」威脅，代表著美國半導體保護主義從邏輯晶片延伸至記憶體領域的全面爆發，這項政策若成真，將對尚未在美建立ＤＲＡＭ生產線的台、韓廠商造成結構性影響。然而檢視台灣記憶體雙雄，包括南亞科與華邦電的應對方式，則可發現台廠正採取「財務避險」與「輕資本轉型」兩條截然不同的路徑來對抗地緣政治風暴。

首先從關稅重擊下的產業位移，也就是美光的紅利與台韓的困局來看，這項政策的核心目標是為了扶植目前唯一在美國本土生產ＤＲＡＭ的大廠美光，並強迫三星與ＳＫ海力士將最先進的ＨＢＭ產線移往美國。對於台灣廠商而言，由於南亞科與華邦電目前皆無赴美設立晶圓廠的計畫，若百分之百關稅落實，其產品在美國市場的競爭力將偏低。所幸目前南亞科銷美占比僅約百分之二點六七，華邦電則僅約百分之一點九六，這種直接銷美的低比率成為台廠目前的天然防波堤。

事實上對於兩大韓廠來說，三星最可能的動作是調整德州泰勒市的大型投資計畫，讓原先規畫以晶圓代工為主的產線進行彈性調整，提前導入ＤＲＡＭ製造或先進封裝，避免美國市場版圖遭美光強行奪走；而ＳＫ海力士目前在印第安納州的四十億美元投資，原先聚焦於研發與2.5Ｄ封裝，但在百分之百關稅的壓力下，公司極可能被迫將投資升級，導入ＨＢＭ的後段測試，甚至部分前段製造流程。

其次，觀察南亞科與華邦電的相異對策，也就是韌性觀察、輕資產布局。對於南亞科來說，面對美國的關稅威脅，南亞科選擇較為穩健的動態觀察策略，也就是南亞科目前仍將產能重心鎖定台灣，並利用當前ＤＲＡＭ市場供不應求的賣方市場優勢，將可能的關稅成本轉嫁給後端客戶；同時，南亞科正評估調整供應鏈路徑，轉向非美市場或透過亞洲組裝廠以避開直接關稅紅線。相較之下，華邦電採取更具戰略性的布局美國而不造廠模式，將赴美重心放在設計、銷售與應用開發，藉由輕資本投入來回應美方的投資要求，期望規避在美興建晶圓廠的高昂成本與營運風險，不過未來的認定恐仍需由美方來決定。

再者，就後續影響、也就是供應鏈溯源與終端轉嫁的連鎖反應來看，台灣記憶體廠商長期以來最擔心的並非直接關稅，而是美國可能實施的「溯源條款」；也就是若美方要求所有進口電子產品（如筆電、手機）內含的記憶體都必須符合美國製造，那麼台廠嵌入全球電子供應鏈的間接貿易將遭受重創，屆時南亞科與華邦電均可能被迫在美國建立後段封測基地，以符合實質轉型的免稅門檻。

顯然，這場關稅戰將推升全球電子產品的終端售價，並促使記憶體產業從原本的技術競速，演變為比拚地緣政治避險能力的生存賽。