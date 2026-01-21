台美協議 風險全民埋單

台美關稅談判日前達成協議，基本上是以投資換取降低關稅，台灣承諾在美投入總計五千億美元（約十六兆新台幣）的資金，其中二五○○億美元，由台灣半導體、ＡＩ與能源業直接赴美投資設廠及擴產；另外二五○○億美元則為信用保證，由台灣政府提供融資擔保，協助中小企業及相關供應鏈進入美國市場。

台灣政府提供二五○○億美元信用保證的規模，使得世界上其他類似的政府信用保證金額都變成了小兒科，而且這個二五○○億美元信用保證的規模，是台灣每年中央政府總預算加上特別預算金額的二點五倍，是非常驚人的數字。

錢從哪裡來？像台積電等大型公司籌資管道較多，可是中小企業及相關供應鏈要進入美國市場的資金，主要需靠國內銀行的融資才能成行，這些政策性的融資重擔將由公股銀行承擔。據金管會最新資料，目前台灣銀行業的對美放款約二五○億美元，若如今台美協議實施，亦即在未來數年間，國內銀行業的對美放款將增加十倍。

國內銀行未來可能面臨嚴峻的挑戰，首先是放款過度集中；目前全台銀行業對美「授信」僅約八千億台幣，這回新協定的信用保證金額卻高達八兆台幣；這意味著未來幾年，國內銀行對美放款的規模需成長十倍才能消化，且這些放款集中在電子、晶圓等科技產業，國內銀行業的風險顯然過度集中。要是美國景氣下滑，營運遭受損失而無法還錢，勢必對國內銀行業產生系統性風險，進而影響台灣的整體經濟。

其次，由於對美放款金額占公股銀行放款的比重大幅上升，匯率風險也隨之提升；匯率波動亟易侵蝕銀行的利潤，甚至造成嚴重虧損。且擔保品在美國，若一旦有壞帳極不易清算。背負政策性融資責任的公股銀行，在面臨放款急速成長的情況下，要維持資本適足率即勢必得現金增資、發行次順位債券，或縮減在國內其他產業的放款額度，這些都會在資本市場上產生排擠效果、造成利率上升，進而對經濟造成負面影響。

如果以目前國內百分之一至三的平均壞帳率，套用在這八兆台幣的政府信保專案上；假設壞帳率為百分之二，那麼政府潛在的代位清償金額恐高達約一六○○億新台幣。當然也可能有不肖企業假借「赴美投資」名義去申請低利保證貸款，實際上卻將資金轉作他用；這需要國發會與銀行端極嚴格的監督審核，畢竟若有損失，後果將是由全民一起承受。