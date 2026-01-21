總統槓國會 沒有憲政是非的1年8個月

民主政治的核心是責任政治，而責任政治的根本，是掌權者必須向人民報告、接受問詢。然賴總統上任一年八個月來，從未真正理解、也從不遵守這個最基本的憲政是非。針對藍白立委發起的彈劾案，昨日竟回覆立法院稱「依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務。為符憲政體制，爰不予列席」。

憲法雖規定行政院是最高行政機關，但修憲後行政院長由總統任免，毫無政治自主性；當行政院長可以被總統「叫來叫去」，名義上的「最高行政首長」早已淪為憲政稻草人，真正掌握行政權力的人就是總統。不然走上街頭問問市井民眾，誰是最有權力的最高行政首長？

近日媒體披露，台美關稅談判歷經九個月，由賴總統「親自召開決策會議」、「逐項盤點企畫案」、「與行政院團隊深入研議談判內容」；直接揭示行政決策權在總統手上。既由賴總統主導談判內容，就該依條約締結法第六條規定，適時向立法院說明並向立法院相關委員會報告，而不能推給行政院或主辦機關。賴清德總統攻擊國會依法行使職權是「立法獨裁」，卻迴避面對代表人民之國會。

舉凡一點二五兆國防特別預算草率提出、資訊不透明、室內裝修公司或菸酒公司能得標軍購案，賴總統卻一再嘴皮講韌性，避談軍購責任；台美關稅談判，台灣投資額占ＧＤＰ比重遠遠高於日韓，半導體人才將被美國大量挖走、產業鏈向美轉移，談判卻沒有讓國會預先了解和參與，剝奪國會的知情權；中研院警告稅制不公沉痾多年，政府卻沒有作為，包括資本利得免稅使富人有效稅率極低，「資本所得稅率低於勞動所得」的嚴重扭曲，使財富高度集中富人；更遑論少子化危機束手無策、貧富差距持續惡化、健保財務結構搖晃、軍警消人力編現比過低、詐騙橫行等等施政弊端，政府各部會的行政怠惰已成常態。

賴清德當選總統前，信誓旦旦的承諾推動憲改、司改，但在就任總統後，所有承諾幾乎全落空。更危險的是刻意製造對立，國會以通過職權改革法案爭取調查權，他卻指控「立法擴權」、「在野獨裁」；覆議被否決，卻任由行政院長不即接受法律；指使行政院長不副署、或副署卻不執行法律；總統與行政院、監察院、民進黨立院黨團聯手聲請釋憲、削弱國會監督；下鄉宣講時，更是一再詆毀國會。

當權者必須到國會報告、接受質詢，是民主政治的天經地義，何況國會對總統已提出彈劾案。賴總統實質掌握行政權，不能推行政院長當擋箭牌；不能只下鄉宣講、製造對立，卻逃避憲改責任。總統應進入國會向人民報告，特別是涉及國計民生的對美關稅與投資協議談判，更須接受國會監督。