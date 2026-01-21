軍購項目公開 別再擠牙膏

立法院外交國防委員會十九日舉行祕密會議，邀請國防部長顧立雄報告軍購特別預算內容，下午國防部隨即發布部分資料，包括將採購廿餘萬架的無人機，一千餘艘的無人艇，還有各式戰車砲、彈藥車、飛彈系統及附屬裝備等七大項目。

政府編列一兆多元軍購預算，卻以幾張Ａ４紙輕描淡寫；在野立委嚴格審查，反遭賴政府污名化「擋軍購」，但許多民眾顯然不認同政府的草率，呼籲錢應花刀口上，希望提出有力需求及數據。眼見無法推拖，國防部終於同意祕密報告及公開部分項目。

筆者認為，軍購經費來自民脂民膏，如何花？買什麼東西？人民絕對有權知悉。立委把關，合情合理。除不可公開部分向立委報告外，可公開資訊應全面發布，不要再擠牙膏。