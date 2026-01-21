科技．人文聯合講座／餐桌上的美感教育

近日攸關中小學生健康福祉的熱門議題，即是多數縣市將啟動供應免費營養午餐。除了大家關心的午餐食材是否新鮮、營養及供給的可持續性，可減輕家長在準備時間與經濟上之負擔外，在推動公共政策與辯證的歷程中，更期待藉由單一政策，延伸外溢為多層次的增益成效。

因筆者長年參與教育部的美感教育計畫，發現多數中小學校均重視校園綠美化規畫、校舍建築、教學設備之更新，以及圖書館、體育館、表演禮堂、通學步道…等相關硬體建設，許多偏鄉學校也有公共廚房、備餐室，惟市區學校限於空間設備，多委由特定廠商提供營養午餐。

在諸多訪視和訪談中也發現，學生們「食育文化」的取餐禮儀上，多仍停留在用自助餐盤或便當盒的傳統型式，沒有特定飲食空間，且係各自在課桌上用餐。

藉此參與美感教育機緣，研究收集了各國學校的用餐文化與空間配套設計，發現原來「食育」除了應滿足健康、營養、有機、低糖…等基本條件外，依年齡層不同，國外許多學校設有公共用餐空間，可以是有多元功能的共享空間，也可以是特定的餐桌禮儀教室。雖然無法讓所有學生均能在較正式的「餐桌禮儀教室」內用餐，但一個與平常上課功能區隔的空間設計，卻是必要的。

它可以安排可移動調整的桌椅、有明亮的自然光，且可引入自然風、有溫馨的氛圍、有質感的餐桌椅及餐具設計；包括空間色彩、光線、室內擺設…等，它鼓勵空間共享、時間分享，如此得以讓用餐成為另類的學習、體驗與互動交流。國中以上可以跨級交流、小學可以跨齡跨班用餐。更有趣的是，多數實驗型學校還規畫了特別的用餐空間，讓校長、老師與學生共餐交流對話。一方面創造師生生活交流，另一方面，孩子與師長共餐也能培養榮譽感。

餐桌上之美感教育，尚包括空間環境設計、食材配色，還有依時令節氣播放背景音樂。在挑高、明亮通風、半戶外空間用餐，透過細膩的環境設計導入生活教育。學生們在潛移默化下，在那有限的一小時內培養之五感體驗，即是生活美感教育，更是空間情境轉換的身心靈療癒和紓壓。

從蒸便當、領個人飯盒，進化到營養午餐的時代，再到師生能在「教室」以外的場域一起用餐，也是一種生活教育與全人教育的進化體驗。在少子化的今日社會，許多學校有空餘的教室空間，若能重新整合、規畫營造出一個多功能、有共享氛圍的食育空間；或讓師生有機會在校園角落、樹蔭下，或走出校園到公園綠地野餐，相信食育能成為一種多元而有趣的通識課。期待營養午餐政策得以進一步昇華，成為生活美感教育的重要基礎。

