美國投資鎵的戰略思維

報上有個新消息，美國「戰爭部」投資了一點五億美元，入股Atlantic Alumina（ATALCO），打造最大鎵生產基地，以確保鎵的供應。此家公司名稱是「大西洋氧化鋁」，公司的網頁也說明他們是美國境內僅剩的一家氧化鋁生產廠家，那為何會與鎵的供應有關？

鎵與鋁同屬於硼族元素，電子結構類似。鎵在大自然的蘊藏量稀少，主要與鋁共同存在鋁礬土中。鋁的生產通常經過拜耳法，從鋁礬土中得到純度高的氧化鋁；再經電解法，產生金屬鋁。在利用拜耳法得到高純度氧化鋁時，也會將鎵的濃度提升。這些具有較高濃度鎵的副產物，也就成為鎵的主要來源。

固態鎵是銀色。鎵的熔點為攝氏廿九點七度，拿在手上就會融化成為液體。鎵的應用主要是它的化合物，如砷化鎵、氮化鎵，磷化鎵，是屬於化合物半導體，在光電、通訊與電動車等產業中非常重要，也因此與國防息息相關，這應也是美國戰爭部投資的原因。

台灣本土沒有礦源，地狹人稠，也不適合發展生產氧化鋁工業。但是美國戰爭部的投資，表示了他們對鎵化合物半導體的重視。台灣已有上市櫃公司生產砷化鎵與氮化鎵，尤其台灣的砷化鎵企業涵蓋了磊晶、積體電路與封測，是世界領頭羊的企業。未來的發展，也同樣被寄予厚望。