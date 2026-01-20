格陵蘭金穹與台灣之盾

白宮在去年十二月公布川普第二任期國家安全戰略，從第十五至第十九頁，以近五頁描述川普政府的區域戰略思維。強調美國從歷史各方面來看都是「最慷慨國家」之一，但無法同時兼顧全球每個角落的所有問題。因此，戰略首要聚焦西半球，並以川普版「門羅主義」回歸為題，說明經歷多年忽視後，美國將重新強化並落實「門羅主義」，恢復美國在西半球的主導地位，阻止非西半球競爭者在區域內部署軍事力量、發展威脅性能力或取得戰略性資產。

因此，美國首先聚焦包括格陵蘭在內的西半球。川普對「門羅主義」重新加以詮釋，建構他獨有的「唐羅主義」路線。政策不僅主張西半球不容外力插手，更透過關稅懲罰與資源爭奪，進行實質地緣重劃。川普揚言將對歐洲八國課徵懲罰性關稅，目的即為迫使丹麥讓渡格陵蘭這個僅五萬多人口，卻地處北大西洋要衝、面積為台灣六十多倍大的戰略之島。

格陵蘭對川普而言不只是北極的冰封島嶼，更是太空軍的重要基地。格陵蘭西北部的皮圖菲克太空基地，是美軍反導彈監測與極地雷達之重要據點。太空軍太空發展局積極規畫「擴散型戰士太空架構」，打造次世代反制超音速武器追蹤與通訊網；由六百多顆低軌衛星組成「金穹」防禦系統，從太空建立即時感測、資料傳輸與接戰能力，把戰爭預警線拉至太空。川普在「真實社群」平台直言，「金穹」若要發揮最大戰略效能，必須涵蓋格陵蘭在內，因為從角度與邊界來看，格陵蘭在北半球預警體系扮演重要角色。

面對來自中國的軍事威脅，賴總統在去年國慶談話宣布打造「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統。T-Dome可視為把以色列「鐵穹」及美國「金穹」多層防禦想像，轉換成島嶼防衛在地版。相較「金穹」以太空感測與太空攔截為主，T-Dome聚焦在有限空域、追求多層重疊防空。整合既有愛國者與天弓系統、引進新一代地對空飛彈系統補足中程防空缺口，並以整體作戰指揮系統將雷達、火控與攔截資源進行串接整合。不同之處在於「金穹」押注太空網路的戰略縱深，「台灣之盾」則在縱深不足的現實中，使生存與反制最大化，體現小國大戰略的精實防護。

當川普透過「金穹」構想拉高美國本土防禦縱深，並以關稅與軍售推動新型安全聯盟，台灣須謹慎審視與美國的軍事協作關係；尤其美國正強化以太空為主軸的作戰平台，並要求盟邦提升在地防禦能力與自主接戰效率。

川普的「唐羅主義」不只挑戰舊秩序、更宣示新邊界。台灣在美中戰略競爭間若欲取得有利地位，必須爭取主動、強化韌性，在地緣與科技交錯的未來生存格局中取得可長可久的平衡。